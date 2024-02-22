РФ завдала авіаудару по Кураховому – 9 людей поранено

РФ завдала авіаудару по Кураховому 22 лютого. Дев’ятеро людей зазнали поранень. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

22 лютого 2024 року, о 10:10, ворог обстріляв м. Курахове з використанням КАБ-250. Від авіаудару по території підприємства отримали поранення дев’ятеро співробітників – двоє з них – жінки та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.

Усіх потерпілих доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. У поранених діагностовано закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.

Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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