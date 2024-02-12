Поранено 63-річну бабусю і двох онуків: росіяни обстріляли Селідове ракетами С-300 (фото)

Росіяни обстріляли Селідове на Донеччині вночі 12 лютого. Гатили ракетами по приватному сектору. Серед постраждалих двоє дітей. Про це повідомляє прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 лютого 2024 року, близько 00:30, війська рф здійснили обстріл приватного сектора м. Селидового трьома ракетами С-300. В результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років.

Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Також вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.

Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону.

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