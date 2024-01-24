[rtrs-affiliate id="101759" title="Оцінка читачів"]

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаДонецьк

Росіяни вдарили ракетою по Гірнику: загинули двоє жінок, серед поранених 16-річний хлопець

Адмін сайту
Росіяни вдарили ракетою по Гірнику: загинули двоє жінок, серед поранених 16-річний хлопець

Росіяни вдарили ракетою по Гірнику на Донеччині – є жертви серед цивільного населення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

24 січня 2024 року, близько 16:00, збройні сили рф вчергове накрили вогнем м. Гірник. За попередніми даними, окупанти завдали удару по місту ракетою. Точний вид озброєння наразі встановлюється.

Засіб ураження поцілив по території приватного сектору, внаслідок чого загинули двоє жінок 66 та 84 років. Також зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 8 місцевих мешканців, серед яких 16-річний хлопець. Його госпіталізовано до лікарні у вкрай важкому стані.

Пошкоджені домоволодіння та автомобіль. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Росіяни вдарили ракетою по Гірнику: фото

Росіяни вдарили ракетою по Гірнику: загинули двоє жінок, серед поранених 16-річний хлопець

Росіяни вдарили ракетою по Гірнику: загинули двоє жінок, серед поранених 16-річний хлопець

Росіяни вдарили ракетою по Гірнику: загинули двоє жінок, серед поранених 16-річний хлопець

Росіяни вдарили ракетою по Гірнику: загинули двоє жінок, серед поранених 16-річний хлопець

Ще новини України: Окупанти обстріляли Гірник: поранено 16-річного підлітка (фото)

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×