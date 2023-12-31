Росія вдарила ракетами по Селідовому: на Донеччині 4 загиблих і 12 поранених за добу

На Донеччині 4 загиблих і 12 поранених за минулу добу. Росія продовжує нещадно обстрілювати багатостраждальний регіон, який вона нібито «рятує». Зокрема, окупанти вдарили ракетами по Селідовому. Про наслідки ворожих атак НСН повідомляє, посилаючись на Донецьку обласну прокуратуру і ОВА.

В ОВА повідомляють, що за 30 грудня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 – у Селидовому, по 1 – в Авдіївці та с. Прогрес Покровського району. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв по області вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

У прокуратурі розповідають подробиці про наслідки атак. 30 грудня 2023 року окупанти завдали ракетного удару по м. Авдіївці. Засіб ураження влучив в город неподалік приватного домоволодіння. Отримавши осколкові рани, на власному подвір’ї загинула 76-річна жінка.

Невдовзі російські війська обстріляли м. Селидове, ймовірно, з використанням ракети «Іскандер-М». Від отриманих тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинула місцева мешканка 60 років. Її 36-річний син дістав поранення й нині перебуває в лікарні.

Також в результаті обстрілу з боку зс рф травмувалися двоє 25-ти й 31-річних чоловіків та жінка 65 років. Звернулися до медзакладу з забоями й двоє жінок 68 і 76 років. Крім того, пошкоджено 38 приватних домоволодінь і лінії електропередач.

Під вогнем армії рф опинилося і с. Прогрес Покровського району. Там загинула жінка 73 років, яка на момент атаки перебувала вдома.

Усім постраждалим надається екстрена медична допомога, чотирьох з них ушпиталено до хірургічного відділення. Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Після жахливих вчорашніх ударів по Селидовому у місті вже тривають відновлювальні роботи, – кажуть в ОВА.

Очільник ОВА разом із керівником поліції Донеччини Русланом Осипенком, керівником ДСНС області Олексієм Мігріним та представниками місцевої влади оглянули місце удару — всі деталі цього злочину ретельно задокументовані.

Вчора росіяни двічі вгатили по місту: вдень ракетою Іскандер, а вночі — трьома ракетами С-300. Від цих ударів загинули 2 людини, 12 зазнали поранень. Усі поранені отримали необхідну медичну допомогу.

Пошкоджень різного ступеня зазнали 38 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, а також заклад освіти, гуртожиток і адмінбудівля.

Росіяни продовжують систематично бити по цивільним на Донеччині. Не ризикуйте своїм життям — евакуюйтесь! – кажуть в ОВА

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