Четверо людей загинули на Донеччині внаслідок обстрілів Бахмутського і Покровського районів сьогодні, 26 грудня, повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

Бахмутський та Покровський райони під артилерійським вогнем окупантів – розпочато розслідування за фактами вбивства чотирьох та поранення трьох цивільних

26 грудня 2023 року, близько 08:00, окупанти, вкотре грубо порушуючи закони та звичаї війни й нехтуючи міжнародними конвенціями, здійснили артилерійський обстріл м. Торецька. Від ворожого вогню на власному подвір’ї загинула жінка 67 років. Також, на проїжджій частині неподалік місцевої лікарні від отриманих поранень помер 74-річний чоловік.

У той же час окупанти атакували смт Північне м. Торецька, де загинув чоловік 73 років, а 62-річний мешканець дістав поранення неподалік приватного будинку.

Уже через дві години російська армія обстріляла м. Авдіївку. Снаряд поцілив у приватний будинок, внаслідок чого загинув 61-річний містянин, а його 56-річна дружина опинилася під завалами.

Четверо людей загинули на Донеччині: фото

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