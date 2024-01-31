Росія вдарила ракетою по Покровську: багато поранених

Росія вдарила ракетою по Покровську пізно увечері 30 січня. Внаслідок атаки є поранені і руйнування. Про це НСН повідомляє з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру і міську раду.

У прокуратурі інформують, що 30 січня 2024 року, о 22:30 російські війська здійснили ракетний обстріл м. Покровська, ймовірно, з використанням ракет типу С-300 та «Іскандер». Внаслідок вибухів пошкоджено підприємство, де дістав поранення охоронець. Також зазнали травм п’ятеро чоловіків віком від 33 до 57 років. Усіх постраждалих направлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями для надання медичної допомоги. Один з них перебуває у важкому стані.

Також пошкоджено прилеглі житлові будинки та авто.

Прокурори продовжують вживати всі належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У Покровській міськраді уточнили, що поранених внаслідок удару семеро. Більшість з них проходять лікування в Покровській КЛІЛ.

Унаслідок обстрілу, який стався вчора вночі, до Покровської КЛІЛ бригади швидкої медичної допомоги доставили пʼятьох постраждалих. Один з них – у важкому стані.

За словами медичної директорки КЛІЛ Вікторії Переяслової, всі постраждалі мали осколкові поранення та знаходяться у стані різного ступеня тяжкості.

«Одного з цих пацієнтів ми направили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Інші постраждалі госпіталізовані до нашого хірургічного відділення», — розповіла медична директорка зі стаціонарної роботи Покровської КЛІЛ Вікторія Переяслова

Сьогодні зранку ще двоє постраждалих звернулися за медичною допомогою. Обидва були госпіталізовані до неврологічного відділення та наразі отримують необхідне лікування.

Ще новини України: Росія вдарила ракетами по Селідовому: на Донеччині 4 загиблих і 12 поранених за добу