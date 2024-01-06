Окупанти нищать Донеччину: у Покровську багато поранених, під завалами шукають людей (фото)

Росіяни нищать Донеччину. Не припиняються обстріли у Покровську. Ворог обстрілював місто вночі. А потім масовано атакував вдень і ввечері 6 січня. Про наслідки повідомляють у Донецькій ОВА, передає НСН.

За даними ОВА, Покровський район зазнав численних обстрілів сьогодні ввечері. Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілу Покровська.

Під удар потрапив приватний сектор міста — зруйновано 6 будинків. Ймовірно, під завалами будинків ще можуть перебувати три людини. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники.

У Покровську триває пошукова операція — з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще 2 людини.

У Звіровому Покровської громади пошкоджено 6 приватних будинків.

У Рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім’я із 6 людей — обставини обстрілу з’ясовуються.

Наслідки обстрілів Покровського району: фото

Росіяни нищать Донеччину: під обстрілом була і Торецька громада

Крім того, в ОВА надали уточнені дані щодо авіаударів по Північному Торецької громади.

Сьогодні вранці росіяни скинули на селище дві авіабомби — поцілили у 2 багатоповерхівки. На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка поранена і доставлена в лікарню.

Три будинки зазнали часткового руйнування.

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