Окупанти завдали два авіаудари по селу на Донеччині – є загиблий

Російські окупанти завдали два авіаудари по селу на Донеччині, внаслідок чого загинула людина.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає НСН.
“1 людина загинула внаслідок авіаудару по Північному Торецької громади. Зранку росіяни здійснили по селищу 2 авіаудари, поцілили в житлову забудову”, йдеться в повідомленні.
Начальник ОВА зазначив, що на місці працюють поліція і парамедики.
Оперативна ситуація по області станом на ранок 6 січня
- Серед ночі росіяни двічі обстріляли Покровськ — пошкоджено 2 адмінбудівлі, численні гаражі та автомобілі.
Наслідки обстрілів у Покровську показали у ДСНС і міськраді.
- Курахівська громада зазнала 6 обстрілів: в Острівському пошкоджено 3 будинки, у Дальньому — 1 будинок, у Кураховому в зоні ураження промзона.
- У Красногорівці Мар’їнської громади поранена людина.
- У Лиманської громади 4 рази обстріляне Торське.
- У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Званівській громаді під вогнем Переїзне і Верхньокам’янське. У Сіверській громаді обстріляні три вулиці Серебрянки.
Всього за минулу добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.
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