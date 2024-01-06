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На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці (фото)

Журналіст
На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці (фото)7

На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці. Російські війська атакували Тягинську громаду, через обстріл є значні руйнування.

Як передає НСН, про наслідки зранку 6 січня повідомила Херсонська ОВА.

В ОВА додали, що у громаді також знищені будівля сільради, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки. Про постраждалих у повідомленні ОВА нічого не йдеться.

На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці (фото)6

На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці (фото)5

На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці (фото)4

На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці (фото)3

На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці (фото)2

На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці (фото)1

На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці (фото)

Ситуація в регіоні

В ОВА повідомляли, що за минулу добу, 5 січня, росіяни здійснили 112 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, «градів», танків, безпілотників та авіації.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області та по сільськогосподарському підприємству в Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 були поранені.

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