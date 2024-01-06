На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці (фото)

На Херсонщині окупанти знищили модульні будинки, де жили переселенці. Російські війська атакували Тягинську громаду, через обстріл є значні руйнування.

Як передає НСН, про наслідки зранку 6 січня повідомила Херсонська ОВА.

В ОВА додали, що у громаді також знищені будівля сільради, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки. Про постраждалих у повідомленні ОВА нічого не йдеться.

Ситуація в регіоні

В ОВА повідомляли, що за минулу добу, 5 січня, росіяни здійснили 112 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, «градів», танків, безпілотників та авіації.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області та по сільськогосподарському підприємству в Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 були поранені.

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