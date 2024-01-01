Окупанти вбили 1 січня на Херсонщині жінку, її донька отримала поранення. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА і прокуратуру.

За даними ОВА, російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському. Під завалами опинилися двоє людей. 73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі.

Ще одну місцеву жительку, 50 років, вдалося врятувати. Її шпиталізували з пораненням ноги та спини. Потерпілій надається уся необхідна допомога.

Окупанти вбили 1 січня на Херсонщині жінку, її донька поранена – подробиці від прокуратури

Внаслідок російського обстрілу Білозерської громади на Херсонщині загинула жінка – розпочато розслідування – повідомляє прокуратура

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 січня близько 11:10 російська армія обстрілювала з артилерії один з населених пунктів Білозерської громади. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок.

З-під завалів деблокували тіло загиблої 73-річної жінки. Її 50-річну доньку із травмами передали медикам.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Обстріли Херсонщини минулої доби: вбито дитину, 14 людей поранено

За минулу добу противник здійснив 123 обстріли, випустивши 565 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації, з них – 1 ракетний.

По місту Херсон ворог випустив 92 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу, заклад освіти, об’єкт критичної інфраструктури, автозаправну станцію, автоцентр та базу у Херсоні; об’єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі; пункт незламності та навчальний заклад у Бериславському районі.

Через російську агресію загинула 1 дитина; 14 осіб дістали поранення, з них – 1 дитина.

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