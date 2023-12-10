Російські війська за добу атакували 10 областей України – що відомо про наслідки

Російські війська за добу атакували 10 областей України, є загиблі і поранені цивільні.

Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 неділі, 10 грудня, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

У Кіровоградській області вчора ввечері збили ворожий дрон. Постраждалих і руйнувань немає.

У Чернігівській області ворог бив із мінометів та АГС по Корюківському району.

У Сумській області вночі росіяни обстріляли Краснопільську, Зноб-Новгородську, Середино-Будську і Дружбівську громади.

Вчора протягом дня російські війська обстрілювали Білопільську, Краснопільську, Хотінську, Есманську, Дружбівську, Шалигинську і Середино-Будську громади.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджені два приватні житлові будинки.

У Запорізькій області агресори обстріляли із РСЗВ Малу Токмачку та атакували сімома БпЛА Гуляйполе, Новодарівку, Чарівне, Червоне й Малу Токмачку.

По території Залізничного, Роботиного, Левадного, Білогір’я, Полтавки, Щербаків, Приютного, Малинівки, П’ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлися 70 артударів.

Пошкоджені житловий будинок та автомобіль.

У Дніпропетровській області вночі росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії.

Вчора вдень ворог атакував Нікополь двома дронами-камікадзе. Пошкоджені інфраструктурний об’єкт, складська будівля та п’ятиповерхівка.

Ввечері у Криворізькому районі ППО збила ракету. Внаслідок падіння уламків є пошкодження на одному з підприємств.

У Харківській області артилерійських і мінометних ударів зазнали Тернова, Стариця й Бочкове Чугуївського району, а також Куп’янськ, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп’янського району.

Вночі внаслідок обстрілу села Великий Бурлук Куп’янського району зруйнований гуртожиток ліцею. Триває розбір завалів.

У результаті обстрілу села Подоли Куп’янського району поранена 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння.

Внаслідок удару по Куп’янську загинули жінки віком 67 та 71 років. 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди.

У Луганській області Невське вчора зазнало чергових обстрілів. Також росіяни з мінометів та артилерії вдарили по Білогорівці.

Штурмувати ворог намагався в районі Новоселівського.

За добу армія РФ здійснила 122 обстріли Луганщини (випустила 514 снарядів).

У Донецькій області росіяни здійснили 960 обстрілів по лінії зіткнення.

Під ворожим вогнем перебували Нетайлове, Орлівка, Авдіївка, Курахове, Новоселівка Перша.

У Миколаївській області артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади, а також удари з реактивних систем залпового вогню по узбережжю Очакова.

Також вчора під артилерійським вогнем опинились Солончаки Куцурубської громади.

По Херсонській області загарбники здійснили 71 обстріл (випустили 264 снаряди), з них по Херсону – сім обстрілів (19 снарядів).

Ворог атакував Берислав з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки загинула одна людина, ще одна була поранена.

У Херсоні внаслідок обстрілів постраждали 58-річна та 61-річна жінки і 30-річний чоловік.

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