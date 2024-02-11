Росіяни бомбили Харківщину – є жертви, у Харкові 11 лютого День жалоби

Росіяни бомбили Харківщину увечері 10 лютого. Є загибла і поранений. А у Харкові 11 лютого День жалоби за загиблими під час дронової атаки напередодні. Про це НСН повідомляє з посиланням на ДСНС і Харківську ОВА.

Росіяни бомбили Харківщину

За даними ОВА о 20:20 10 лютого відбувся обстріл КАБами с.Водяне Куп’янського району. Зруйновано два приватні будинки. Пошкоджено сім приватних будинків. Загинула 56-річна жінка, постраждав 58-річний чоловік, від госпіталізації відмовився.

У ДСНС повідомляють, що рятувальники ліквідували наслідки масованих ворожих ударів у с. Водяне Харківської області.

З-під завалів зруйнованого житлового будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки 1969 року народження. Ще одному чоловікові була надана медична допомога, від подальшої госпіталізації він відмовився.

Для ліквідації наслідків бомбардування від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 6 рятувальників.

Ситуація на Харківщині

Ліквідація наслідків ударів у Немишлянському районі Харкова, де окупанти влучили у нафтосховище, триває.

У медичних закладах області перебувають двоє поранених: стан 61-річної жінки та 45-річного чоловіка стабільний, продовжують лікування, загрози життю немає.

За минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 22 населених пунктів Харківщини: зокрема Козача Лопань, Охримівка, Миколаївка, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області та ін.

Окрім вже згаданого Водяного, окупанти завдавали авіаударів по Варварівці, Вільхуватці.

О 10:05 відбувся обстріл села Бугаївка Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

О 12:50 у с. Малинівка Чугуївського району відбувся обстріл РСЗВ. Без потерпілих.

О 12:25 відбувся обстріл селища Козача Лопань Харківського району.

Пошкоджено житловий масив «Театральний». Також пошкоджено скління вікон у двохповерховому житловому будинку, який знаходиться навпроти. Без постраждалих.

За межами села пошкоджене фермерське господарство. Зруйновано п’ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.

На Куп’янському напрямку ворог не проводив наступальних операцій.

Протягом доби проведене розмінування 17,55 га території, 231 вибухонебезпечний предмет.

У Харкові 11 лютого День жалоби

Сьогодні, 11 лютого, у Харкові оголошено День жалоби. Окупанти жорстоко забрали життя сімох людей. Дві родини, серед них троє хлопчиків згоріли живцем у своїх будинках.

Загинули:

Путятіна Ольга. 35 років.

Путятін Григорій. 38 років.

Путятін Олексій. 7 років.

Путятін Михайло. 4 роки.

Путятін Павло. 10 місяців.

Манойло Світлана. 65 років.

Манойло Анатолій. 66 років.

Як стало відомо, внаслідок ворожої атаки по Харкову загинула прокурорка Ольга Путятіна з чоловіком Григорієм і синами Олексієм, Михайлом та Павлом.

Жінка працювала у Вовчанському відділі Чугуївської окружної прокуратури.

Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці, – повідомили у Харківській обласній прокуратурі

Про загиблу родину з дітьми також відомо, що зазвичай під час тривог вони ховалися у підвалі. Але цього разу на подвір’я увірвалося полум’я. Коли родина побігла ховатися, біля будинку вже горіли дві машини та паливо.

Всі опинилися у вогняній пастці. Попередньо встановили, що старший та молодший хлопчики були біля мами. А середній Михайло завжди бігав за татом. Чоловік ймовірно, знепритомнів першим, а малий – забився в куток, сам в кухні. Там ми його і знайшли.

Матір з двома іншими синами намагалася врятуватися у ванній, тримала дітей в обіймах. Всі вони дуже сильно обгоріли і для остаточних висновків знадобиться ДНК – експертиза – повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківської області Сергій Болвінов

Тіла ще двох загиблих людей – подружжя 66 і 65 років – виявлено в іншому будинку. Чоловік був паралізований…

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