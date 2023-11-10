Біля Решетилівки масштабна ДТП: через туман зіштовхнулися 10 авто (відео)

Біля Решетилівки на Полтавщині масштабна ДТП вранці 10 листопада. На трасі М-03 Київ – Харків через сильний туман зіткнулися близько 10 автомобілів. Про це НСН повідомляє з посиланням на OBOZ.UA.

Як розповіли OBOZ.UA у поліції, попередньо минулося без постраждалих. Правоохоронці працюють на місці аварії

Тим часом у місцевих ЗМІ з’явилися відео з місця масштабної ДТП.

Біля Решетилівки масштабна ДТП: відео

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