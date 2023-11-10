Біля Решетилівки масштабна ДТП: через туман зіштовхнулися 10 авто (відео)

Біля Решетилівки на Полтавщині масштабна ДТП вранці 10 листопада. На трасі М-03 Київ – Харків через сильний туман зіткнулися близько 10 автомобілів. Про це НСН повідомляє з посиланням на OBOZ.UA.
Як розповіли OBOZ.UA у поліції, попередньо минулося без постраждалих. Правоохоронці працюють на місці аварії
Тим часом у місцевих ЗМІ з’явилися відео з місця масштабної ДТП.
Біля Решетилівки масштабна ДТП: відео
Ще новини України:
- Масштабна пожежа у Вінниці – рятувальники всю ніч вели боротьбу з вогнем (відео)
- Смертельна ДТП на Закарпатті – рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою, є загиблі (фото)