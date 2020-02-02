На Депропетровщине насмерть сбили мужчину без ног

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На Днепропетровщине жертвой смертельного ДТП стал мужчина с инвалидностью. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Первый городской.Согласно полученной нами информации, трагедия произошла вечером 1 февраля в Саксаганском районе Кривого Рога.

На Днепропетровщине жертвой смертельного ДТП стал мужчина с инвалидностью. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Первый городской.

Согласно полученной нами информации, трагедия произошла вечером 1 февраля в Саксаганском районе Кривого Рога.

Потерпевший скончался до приезда скорой. На месте аварии работали патрульные и следователь.

Водитель на Mercedes двигался со стороны 95-го квартала, проехал свадебный перекрёсток и перед переходом на улице Марийской насмерть сбил горожанина. Как выяснилось, у погибшего нет обеих ног и пальцев на руках. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

Если это действительно так, то данная смерть – повод в очередной раз задуматься, насколько сложно живется в нашем обществе людям с инвалидностью, особенно если они одиноки