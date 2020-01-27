У Кривому Розі 3-річий хлопчик купався у ставку (ФОТО)

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У Кривому Розі маленький хлопчик купався в ставку 26 січня. Про це нам стало відомо з повідомлення місцевої патрульної поліції.Згідно отриманої нами інформації, випадкова перехожа побачила хлопчика, який купається у ставку та одразу викликала

У Кривому Розі маленький хлопчик купався в ставку 26 січня. Про це нам стало відомо з повідомлення місцевої патрульної поліції.

Згідно отриманої нами інформації, випадкова перехожа побачила хлопчика, який купається у ставку та одразу викликала патрульних

Оперативно прибувши на місце події, поліцейські одразу направилися до ставку, де виявили трьох братів – 10-ти, 6-ти та 3-х років. Трирічний хлопчик був весь мокрий до нитки.

Усвідомлюючи всю небезпеку ситуації, патрульні негайно посадили усіх дітей до службового автомобіля, закутали їх своїми куртками, щоб не допустити переохолодження та увімкнули обігрів авто.

Через деякий час на місце прибула карета швидкої допомоги, працівники якої, після огляду дітей встановили, що у наймолодшого переохолодження, а у середнього ГРВІ.

Найстарший із братів був у повному порядку. Під час спілкування діти не могли повідомити, де вони мешкають та назвати свої прізвища.

Згодом старший хлопчик показав місце свого проживання, але по прибуттю до них додому батьків не там не знайшли. Усі дітей доправлено до приймального відділення лікарні, куди викликали СОГ Тернівського ВП та співробітників Ювенальноі превенціі.

«На щастя, небайдужа громадянка вчасно зателефонував на спецлінію «102». Не проходьте повз, коли бачите, що хтось потрапив у біду, звертайтеся до поліції», - закликають правоохоронці.

Автор: Екатерина Андрус