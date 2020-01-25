На Днепропетровщине на «зебре» насмерть сбили двоих пешеходов (видео)

- 25 січ. 2020
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На Днепропетровщине произошло очередное смертельное ДТП с участием пешеходов. Два человека погибли на «зебре». Об этом нам стало известно из сообщения на страничке «Днепр оперативный».
ДТП случилось вчера, 24 января, поздно вечером (примерно в 23:12) в Днепре на улице Набережная Заводская. Водитель ЗАЗ Ланос сбил насмерть двоих мужчин на пешеходном переходе
Предварительно известно, что автомобиль ЗАЗ Ланос двигался со стороны массива Красный Камень в сторону центра города.
В районе автозаправки SKY он не заметил двух пешеходов, переходящих дорогу в положенном месте по пешеходному переходу, и сбил их.
В результате ДТП от полученных травм двое мужчин-пешеходов скончались на месте.
26-летний водитель Ланоса задержан полицией.
Теперь ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине от гриппа умер двухлетний ребенок
Автор: Екатерина Андрус
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