Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності: назвав народи «братніми», а сусідство «цінним»

Цинізму немає меж. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності 24 серпня. Самопроголошений президент Білорусі, який надав територію своєї держави росіянам для атак по Україні, побажав нам миру і заявив про «готовність зробити усе і навіть більше заради припинення конфронтації, передає НСН.

У привітанні йдеться про риси характеру, які поєднують українців та білорусів: працьовитість, старанність, повага до старших та традицій, до культури.

«Здобувши незалежність понад три десятиліття тому, обидві країни обрали самостійні шляхи свого розвитку, будівництва майбутнього, заради якого ми маємо створити безпечні можливості для гідного співіснування всього регіону. Ми маємо використовувати цінність нашого сусідства задля припинення конфронтації. Білоруська сторона готова зробити для цього все потрібне і навіть більше. Вірю в те, що нам це під силу», — йдеться у привітанні Лукашенка

Нагадаємо, нещодавно в одному з інтерв’ю Лукашенко визнав, що РФ атакувала Україну з території Білорусі. Крім того, він пообіцяв допомагати російському диктатору Володимиру Путіну.

Раніше Лукашенко зізнався, що перед початком повномасштабної війни в Україні російський диктатор Володимир Путін попросив у нього допомоги у вбивствах українців. За кілька днів до ‘СВО’, розпочатої кремлівським ватажком, у їхній розмові з боку Путіна пролунала фраза: ‘Прикрий мене, будь ласка’.

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