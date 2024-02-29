Ядерні погрози НАТО і загадковий слухач з прапором України: послання Путіна 29 лютого – що відомо

Послання Путіна федеральним зборам 29 лютого тривало більше двох годин. Багато хто очікував, що він підніме тему Придністров’я, яке напередодні звернулося до росії з проханням про захист від «економічного тиску Молlови». Втім російський диктатор жував свою звичну гумку про НАТО, ядерку і «ми не починали». НСН розповість коротко, про що говорив путін. А ще – про український прапор, який помітили у залі під час виступу міжнародного злочинця.

За час свого виступу очільник Кремля торкнувся широкого переліку тем — від експорту зброї та зернових до рибальської індустрії та розвитку сфери штучного інтелекту, який він назвав дуже важливим сектором.

Послання путіна федеральним зборам: що сказав диктатор

Основні заяви путіна:

“Так звану «спецоперацію» підтримала більшість російського народу. І росіяни продовжують її підтримувати. На виробництві працюють у три зміни, аби забезпечити фронт”.

“Не ми починали війну на Донбасі, але ми робимо усе, аби її завершити. Захистити суверенітет і безпеку наших громадян”.

“Стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєготовності. На бойовому чергуванні стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності «Авангард» та лазерні комплекси «Пересвіт». Завершуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності «Буревісник» та безпілотного підводного апарату «Посейдон»”

“Комплекс «Кинжал» вже використовується для поразок особливо важливих цілей під час «СВО». У бою вже застосовувався комплекс «Циркон». У війська поставлено важкі балістичні ракети «Сармат». Ми скоро продемонструємо їх на бойовому чергуванні”

“Захід заговорив про можливість відправлення в Україну НАТОвських військових контингентів. Але ми пам’ятаємо долю тих, хто спрямовував колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими”

“Все це реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї та знищенням цивілізації. Вони що не розуміють цього? Вони забули, що таке війна. Для них це все мультики якісь”

“Експорт зброї потрібно наростити”

Також путін говорив про те, що на росії необхідно підвищувати народжуваність (вочевидь, щоб було кому зголом воювати), про наміри побороти бідність тощо. В цілому нічого нового.

Загадковий слухач Путіна з прапором України

Під час виступу російського диктатора помітили цікаву деталь. А точніше, людину з брошкою українського прапора, приколотою до піджака. Слухач знаходився у залі серед інших присутніх.

Хто це, поки що невідомо. Можливо, якийсь український депутат-втікач. А можливо людина, яка хотіла таким чином продемонструвати підтримку Україні. Втім, ця версія видається нам маловірогідною. Але момент цікавий. Як і вираз обличчя іншого слухача путіна – чоловіка у військовій формі.

Все це потрапило на відео.

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