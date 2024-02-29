Ядерні погрози НАТО і загадковий слухач з прапором України: послання Путіна 29 лютого – що відомо

Послання Путіна федеральним зборам 29 лютого тривало більше двох годин. Багато хто очікував, що він підніме тему Придністров’я, яке напередодні звернулося до росії з проханням про захист від «економічного тиску Молlови». Втім російський диктатор жував свою звичну гумку про НАТО, ядерку і «ми не починали». НСН розповість коротко, про що говорив путін. А ще – про український прапор, який помітили у залі під час виступу міжнародного злочинця.
За час свого виступу очільник Кремля торкнувся широкого переліку тем — від експорту зброї та зернових до рибальської індустрії та розвитку сфери штучного інтелекту, який він назвав дуже важливим сектором.
Послання путіна федеральним зборам: що сказав диктатор
Основні заяви путіна:
- “Так звану «спецоперацію» підтримала більшість російського народу. І росіяни продовжують її підтримувати. На виробництві працюють у три зміни, аби забезпечити фронт”.
- “Не ми починали війну на Донбасі, але ми робимо усе, аби її завершити. Захистити суверенітет і безпеку наших громадян”.
- “Стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєготовності. На бойовому чергуванні стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності «Авангард» та лазерні комплекси «Пересвіт». Завершуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності «Буревісник» та безпілотного підводного апарату «Посейдон»”
- “Комплекс «Кинжал» вже використовується для поразок особливо важливих цілей під час «СВО». У бою вже застосовувався комплекс «Циркон». У війська поставлено важкі балістичні ракети «Сармат». Ми скоро продемонструємо їх на бойовому чергуванні”
- “Захід заговорив про можливість відправлення в Україну НАТОвських військових контингентів. Але ми пам’ятаємо долю тих, хто спрямовував колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими”
- “Все це реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї та знищенням цивілізації. Вони що не розуміють цього? Вони забули, що таке війна. Для них це все мультики якісь”
- “Експорт зброї потрібно наростити”
Також путін говорив про те, що на росії необхідно підвищувати народжуваність (вочевидь, щоб було кому зголом воювати), про наміри побороти бідність тощо. В цілому нічого нового.
Загадковий слухач Путіна з прапором України
Під час виступу російського диктатора помітили цікаву деталь. А точніше, людину з брошкою українського прапора, приколотою до піджака. Слухач знаходився у залі серед інших присутніх.
Хто це, поки що невідомо. Можливо, якийсь український депутат-втікач. А можливо людина, яка хотіла таким чином продемонструвати підтримку Україні. Втім, ця версія видається нам маловірогідною. Але момент цікавий. Як і вираз обличчя іншого слухача путіна – чоловіка у військовій формі.
Все це потрапило на відео.
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