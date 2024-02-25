Аналітики Інституту вивчення війни оцінили загрозуі вторгнення РФ з території Придністров’я в Україну

Американські аналітики вважають, що російські війська, розташовані в невизнаному Придністров’ї, для України військової загрози не становлять.

Про це йдеться в новому звіті інституту вивчення війни ( ISW ), повідомляє НСН.

Там зазначили, що у Києві у відповідь на повідомлення про те, що влада Придністров’я може закликати до приєднання з РФ 28 лютого, заявили, що ймовірність наземного нападу на Україну є низькою.

Так, прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила 23 лютого, що заяви про те, що влада Придністров’я закликатиме до російської анексії, має на меті “розхитати” інформаційний простір і створити соціально-політичну напругу.

Спікер ГУР Міноборони України Андрій Юсов назвав “непідтвердженою” інформацію про можливу анексію біля Молдови території Придністров’я.

Чи загрожує Україні вторгнення РФ з території Придністров’я – в ISW оцінили загрозу

В ISW зазначили, що жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров’ї може спробувати провести наземну операцію, яка б могла загрожувати Україні, не помітили.

Також аналітики не вважають, що російські війська у Придністров’ї здатні розпочати повноцінну наземну операцію проти України.

В Інституті вивчення війни зазначили, що 22 лютого опублікували попереджувальний прогноз із оцінками того, чи може Придністров’я провести референдум про приєднання до Росії для підтримки російських гібридних операцій для політичної та соціальної дестабілізації Молдови. Тобто ситуації в Україні їх попередження не стосувалося.

У той же час, в ISW на початку 2024 року заявляли, що Кремль може використати Придністров’я для блокування морського коридору з України.

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