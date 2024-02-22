Дуже небезпечна гра: сепаратисти Придністров’я звернуться до Путіна 28 лютого

Сепаратисти Придністров’я звернуться до Путіна 28 лютого. Ймовірно невизнана «республіка» проситиметься до складу рф. Про це заявив придністровський опозиціонер Геннадій Чорба, повідомляє молдовське видання Deschide, передає НСН.

Такий крок, вірогідно, пояснюватиметься економічним тиском з боку Кишинева.

Лідер сепаратистів молдовського регіону Придністров’я Володимир Красносельський скликав на 28 лютого “з’їзд депутатів усіх рівнів”, на якому планують ухвалити звернення до російського президента Путіна. Ймовірно сепаратистський регіон проситиме про приєднання до РФ.

Чорба вважає невипадковим те, що з’їзд сепаратистів відбудеться за день до запланованого послання президента Росії до Федеральних зборів. На його думку наступного дня, 29 лютого, Путін оголосить про звернення “жителів лівого берега Дністра” Федеральним зборам, які ухвалюватимуть рішення про погодження запиту.

Опозиціонер також нагадав недавню заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що “Москва не дозволить страждати своїм громадянам у Придністров’ї”. Такою була реакція Кремля на мітинг у столиці сепаратистського регіону Тирасполі, на якому протестували проти “економічного тиску з боку Республіки Молдова”.

Геннадій Чорба закликав так званих депутатів регіону не допустити ухвалення будь-яких звернень до Москви, оскільки це дасть Путіну “привід завдати удару по території Республіки Молдова, включаючи Придністров’я”.

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