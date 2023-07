Які продукти не треба мити – небезпечно для здоров’я

Приготування їжі зі свіжих інгредієнтів включає в себе промивання та очищення продуктів. Однак деякі продукти не треба мити ні в якому разі, оскільки це може бути небезпечно для здоров’я

Про те, які продукти не можна мити перед приготуванням розповіли фахівці популярному ресурсу Eat this, not that, передає НСН.

Зелень з супермаркету

Незалежно від того, наскільки чиста ваша кухня, будь-яку листову зелень, розфасовану в упаковки за написом “вже помито”, не слід промивати повторно.

“Повторне миття їх вдома може фактично збільшити ризик того, що листова зелень забере бактерії з вашої раковини, обробних дошок, ножів, друшляків, мисок або інших предметів в процесі миття”, – каже дієтолог Нева Кокран

Вона підкреслила, що навіть бездоганно чисті домашні кухонні приміщення далекі від стандартів чистоти на підприємствах, де переробляється розфасована зелень.

“Листова зелень в запечатаних пакетах з етикетками “помито” або “готове до вживання” проводиться на підприємстві, проінспектованому державним регулюючим органом і працюючому відповідно до належної виробничої практики”, – зазначила Кокран

Які продукти не треба мити

Попри те, що листя салату, весняний мікс або рукола можуть бути непоганими в упаковці, є кілька перевірених правил, яких ви повинні дотримуватися, вживаючи їх.

Коли готуєте їжу, мийте руки протягом 20 секунд з милом та гарячою водою, перш ніж взятися за продукт. Також краще переконатися, що будь-які поверхні, такі як обробні дошки або миски, очищені або продезінфіковані, перш ніж класти на них зелень.

Пам’ятайте, що сама ваша кухонна мийка іноді може бути місцем, де найімовірніше забруднюються ваші інгредієнти, тому обов’язково ретельно очистіть її перед тим, як почати готувати.

Сире м’ясо та яйця

Помити м’ясо, птицю або яйця також є поганою ідеєю.

Миття сирого м’яса, курки, індички або яєць може поширити мікроби на раковину, стільницю та інші поверхні на вашій кухні. Ці мікроби можуть потрапити на інші продукти, такі як салати чи фрукти, що може призвести до хвороб.

