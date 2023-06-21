Багато населених пунктів були затоплені через підрив окупантами Каховської ГЕС. Ще сотні з них виявилися підтопленими. Як безпечно провести роботи з відновлення оселі

Наразі у підтоплених населених пунктах продовжуються роботи з усування наслідків підриву дамби, проте люди можуть і самостійно провести низку заходів, спрямованих на відновлення своєї оселі.

Для цього варто дотримуватися певних рекомендацій задля власної безпеки та уникнення можливих хвороб.

Експерти із Сіністерства охорони здоров’я України розповіли, про які саме поради йдеться та чому вони важливі.

Відповідна публікація з’явилася на сайті відомства, повідомляє НСН.

Загальні поради

Повертайтеся до оселі лише тоді, коли це буде безпечно й дозволено місцевою владою та службами екстреного реагування.

Після повернення у будівлю, що зазнала підтоплення, будьте максимально уважними та обережними.

Пам’ятайте, що головний електричний щит перед використанням повинен бути очищений, висушений і перевірений кваліфікованим електриком.

Те саме стосується і електроприладів, які могли бути затоплені. У разі увімкнення вони можуть уразити електричним струмом або спричинити пожежу, тож також потребують перевірки спеціалістом.

Безпека будівлі

Перед тим, як заходити до помешкання, ззовні оцініть його цілісність, переконайтесь, що конструкція безпечна.

Зверніть увагу на те, чи не деформовані підлога та стіни.

Будьте обережні та зважайте на отвори в підлозі, розбите скло та інше потенційно небезпечне сміття.

Дітей повертайте додому тільки у вже прибрані безпечні приміщення.

Відновлення оселі після підтоплення – як це зробити без ризиків для здоров’я

Безпечне використання води

Не вживайте продукти, які перебували у воді. Зокрема, і консервацію, що була затоплена та зазнала пошкодження.

Ретельно мийте безпечною кип’яченою водою від бруду, а потім обдавайте окропом овочі та фрукти.

Не використовуйте для пиття воду з відкритих водойм та криниць. Внаслідок підтоплення у такі джерела водопостачання могли потрапити збудники інфекційних хвороб зі скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ, а також небезпечні для здоров’я і життя хімічні речовини.

Безпечне прибирання

Під час ліквідації наслідків підтоплення дотримуйтесь правил гігієни. Мінімізуйте контакт із водою. Тримайте дітей якомога далі від забруднених територій під час прибирання.

Під час прибирання обов’язково використовуйте гумові рукавички, за потреби – маски чи респіратори.

Залежно від стану вашої оселі може знадобитись використання додаткового обладнання: помп, вентиляторів для сушіння тощо. Під час їхньої експлуатації стежте за тим, щоб подовжувачі, до яких вони під’єднані, перебували якомога далі від води.

Видаляйте воду з затопленого будинку чи квартири повільно. Зливайте її поетапно – приблизно одну третину об’єму щодня, бо якщо земля все ще насичена вологою і вода видаляється занадто швидко, стіни або підлога можуть деформуватися.

Змийте весь бруд, що пристав до стін і меблів з твердої деревини, а потім промийте кілька разів.

Вимийте та протріть усі поверхні та конструкції мийним засобом.

Позбавтеся предметів, які зазнали максимального впливу води.

Промийте та продезінфікуйте каналізаційні мережі на кухні, видаліть залишки жиру та бруду.

Очистіть або замініть дренажні труби за межами фундаменту, якщо вони засмічені.

Боротьба зі цвіллю

Якщо ви прибираєте в приміщенні, де є цвіль, одягніть маску та одноразові рукавички.

Щоби мінімізувати розвиток цвілі, просушуйте приміщення протягом 48 годин.

Окремо ретельно просушіть текстиль, хутро, книги.

Мокра цвіль розмажеться, якщо її витирати. Дайте їй висохнути, а потім почистьте.

Спори цвілі можна знищити спеціальними хімічними засобами чи спиртом, злегка змочивши ним необхідний предмет.

Що краще викинути

Усі ізоляційні матеріали, меблі з ДСП, матраци, м’які іграшки, подушки, ковдри, які зазнали сильного впливу води.

Що можна врятувати

Каркасні меблі. Однак спочатку їх слід очистити, продезінфікувати та промити, а потім висушити за допомогою вентиляції якомога далі від прямих сонячних променів або тепла. Занадто швидке висихання може спричинити деформацію та розтріскування.

Одяг. Зніміть сильний бруд з одягу, який можна прати. Прополощіть і виперіть його кілька разів з мийним засобом і швидко висушіть.

Остаточно повертатись у свою оселю можна лише тоді, коли:

централізоване водопостачання відновлене та визнано безпечним;

кожне приміщення оселі було ретельно очищено, продезінфіковано та висушено;

увесь забруднений посуд і кухонне приладдя було ретельно вимито та продезінфіковано за допомогою окропу або дезінфекційного розчину;

наявна належна робота каналізаційних мереж.

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