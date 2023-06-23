Чим швидко вивести неприємний запах з холодильника

Як і чим швидко вивести застарілий неприємний запах з холодильника.

Зазвичай неприємний запах у холодильнику з’являється через зіпсовані продукти, але коли ви вдома, це джерело усувається швидко і запаху майже не залишається. А от коли зіпсовані продукти та страви пролежали довгий час, запах у холодильнику зникне не так швидко, як хотілося б.

НСН з посиланням на Факти публікує кілька способів, які допоможуть швидко прибрати запах із холодильника, та як його продезінфікувати від цвілі та бактерій.

Перше, що потрібно зробити – викинути всі зіпсовані продукти з холодильника та відключити холодильник від мережі, якщо він був увімкнений.

Потім ретельно помити його: всі полиці, всі підставки, всі ящики, гуми-ущільнювачі.

Про морозильну камеру теж не варто забувати, особливо якщо там було м’ясо і холодильник якийсь час не працював.

Помити холодильник можна звичайним мийним засобом для посуду. Добре вимийте всі плями та забруднення.

Якими засобами можна вивести неприємний запах з холодильника

Розчин оцту. Він повинен бути не сильно концентрованим, оскільки кислота може пошкодити пластик і емаль.

Розводьте оцет водою у пропорції одна столова ложка на склянку води. Змочіть губку в розчині й ретельно протріть полиці, стінки холодильника, гумки-ущільнювачі. Не пропустіть жодної поверхні.

Нашатир. Він чудово розчиняє жир і вбиває мікроби, причому на поверхні не залишиться розводів.

Для обробки необхідно приготувати розчин: кілька крапель нашатирю на склянку води. У ньому змочіть ганчірку, ретельно протріть усі поверхні. Лишіть холодильник відкритим хоча б на одну ніч чи добу. І, можливо, має сенс залишити вікно на провітрювання, оскільки нашатирний спирт має різкий запах.

Очищувачі. Якщо ви можете знайти у своєму магазині спеціальні засоби для чищення холодильника, скористайтеся ними. Вони можуть бути у формі гелю чи спрею.

Також непогано працюють спеціальні серветки. А для підтримки постійної чистоти та свіжості можна використовувати іонізатори-освіжувачі або спеціальні коробочки із поглиначами запахів.

Перед використанням таких засобів обов’язково ознайомтеся з інструкцією та не забувайте використовувати рукавички і, за необхідності, захисні окуляри.

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