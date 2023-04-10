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Свята
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Cуспільство
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Чи будуть тривалі вихідні на Великдень 2023 – скільки днів відпочиватимуть українці

Журналіст
вихідні на Великдень 2023
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Скільки триватимуть вихідні на Великдень 2023. Раніше  понеділок після свята був вихідним, а що буде цього року.

Про це розповість НСН з посиланням на сюжет ТСН.

Воскресіння Христове християни східного обряду святкуватимуть 16 квітня, але через воєнний стан цього року на Великдень українцям не переноситимуть вихідні на будні дні.

Вихідні на Великдень 2023

про свята

У трудовому законодавстві зазначено: якщо святковий день співпадає з вихідним днем – суботою або неділею, – вихідний день переносять на наступний після святкового. Проте через воєнний стан у нашій країні діють інші норми. Тож понеділок, 17 квітня, буде робочим днем.

Хоча, частина роботодавців за власним бажанням може зробити виняток для працівників.

А от святкові богослужіння відбуватимуться у звичному режимі, українців чекатимуть у церквах напередодні та у день свята. Водночас радять не забувати про безпеку та комендантську годину, а в разі повітряних тривог йти в укриття.

Раніше НСН також розповідав про погоду на Великдень. Так, за прогнозами синоптиків, у день Воскресіння Христового буде тепло, а після свят до нас прийде ще більше, справжнє весняне тепло.

Ще про свята: Які речі не можна освячувати в церкві на Великдень – перелік

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