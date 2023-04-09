Який “сюрприз” принесе погода на Великдень – новий прогноз синоптиків

В Україні погода на Великдень, за прогнозами, принесе потепління, а після свят до нас прийде ще більше, справжнє весняне тепло.

Детальним прогнозом на Страсний тиждень і свято Воскресіння Христового поділилися синоптики, передає НСН.

За прогнозом Наталки Діденко, напередодні Великодня до України “рушить потепління”.

“Відчутне потепління, навіть у західних перемерзлих областях, дружно рушить в Україні з 13-14 квітня, якраз перед Паскою”, написала синоптик.

А от за прогнозом Станіслава Щедріна, по справжньому тепло стане вже після Великодня.

“Говорю з великою впевненістю, стійкого та літнє потепління аж до 15-16 квітня, чекати не варто, а от після Великодня вже нарешті можна сміливо говорити про його прихід”, зазначив погодний експерт.

Як розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, 13–14 числа, часом можливі невеликі дощі.

Утім, у п’ятницю в північних регіонах і 15–17 квітня загалом в Україні істотних опадів не очікується.

“13–17 квітня вночі 4–10 градусів тепла. Вдень 14–17 квітня +11…+17 градусів”, зазначила синоптик.

За даними ресурсу Gismeteo (для Києва), в середині Страсного тижня, 12-13 квітня ймовірне похолодання до +9+12 градусів, ймовірні сильні дощі, але потім стовпчики термометрів підуть вгору, досягнувши у неділю +18 градусів.

Ресурс Meteoprog у двотижневому прогнозі по Києву, повідомляє, що з понеділка по п’ятницю температура триматиметься на рівні +10+15 градусів, а потім почне тепліти. На Великдень синоптики прогнозують +20, а після свята стане дійсно тепло – до +23 градусів.

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