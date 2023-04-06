Великдень 2023: коли пекти паски і фарбувати яйця

Коли краще пекти паски і фарбувати яйця на Великдень, який у 2023 році християни східного обряду святкуватимуть 16 квітня. Про це розповість НСН.

Коли пекти паски 2023

Паска – символ Агнця Божого, який був розп’ятий за наші гріхи на хресті, символічний хліб в ім’я свята Воскресіння Христового. З давніх-давен в церкві напередодні Великодня випікали церковний хліб циліндричної форми. Такий хліб називався “артос”, або “квасний хліб”. Пізніше паску почали пекти парафіяни вдома. Вважалося, що яка вийде паска, такий рік чекає на сім’ю.

Рецепти пасок можуть відрізнятися залежно від регіону та традицій.

За церковними настановами найкраще паску пекти в Чистий четвер або у Велику суботу, тобто для вірян східного обряду (православним) 13 чи 15 квітня 2023 року. В Чистий четвер потрібно змити всі гріхи водою, прибратися і пекти паски.

Проте в деяких регіонах України, наприклад, на Слобожанщині можна було почути, що пекти паску можна і в Страсну п’ятницю, але бажано до того, як винесуть плащаницю.

Раніше паска готувалася цілу добу, в середу готувалася опара для паски, яку на цілу ніч напередодні Чистого четверга ставили у тепле місце. Процес приготування паски вважався особливим, нерідко всіх виганяли з хати, щоб не заважали підійти тісту, та читали молитву. Викидати залишки пасок категорично заборонялося. В крайньому разі крихти пасок закопували на городі для кращого врожаю.

Коли фарбувати яйця на Паску 2023

Яйця завжди були символом зародження нового життя. Згідно з легендою, пасхальне яйце є символом Гроба Господнього. За церковними традиціями крашанки та писанки фарбують в той самий день, коли печуть паску – у Чистий четвер на Страсному тижні. Разом із паскою у Велику суботу крашанки несуть святити до церкви.

Традиційно крашанки варять у лушпинні цибулі, віск, фарби чи писачок почали використовувати пізніше у XX сторіччі. Тому крашанками називають однотонні яйця, а писанки – розписані вручну. Через це “класичні” крашанки мають жовто-коричневий колір.

Найчастіше фарбують крашанки у коричнево-червоний колір. З цим, напевно, пов’язана легенда про Марію Магдалину. Коли вона після Воскресіння Христа розповіла про це імператору Тиберію, то він не повірив і сказав: “Це неможливо, так само як не можливо білому яйцю стати червоним”. У цю секунду яйце, що тримала Марія, почервоніло.

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