Які речі не можна освячувати в церкві на Великдень – перелік

На Великдень існує досить поширена традиція освячувати в церкві різні продукти. Однак до великоднього кошика можна класти не все, що заманеться

Оскільки раніше багато людей дотримувалися посту, то після нього хотіли розговітися освяченою смачною їжею. Але не всі продукти можна освячувати в церкві.

Чого категорично не повинно бути в кошику розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Що не можна освячувати в церкві на Великдень

У жодному разі не освячуйте горілку, пиво або інший алкогольний напій. Дозволено покласти до кошика та вживати лише кагор – кріплене сухе червоне вино.

До церкви не можна приносити кров’яну ковбасу. Адже в Писанні йдеться про заборону на вживання продукти з крові, а тим більше заборонено нести їх для освячення.

Також не варто класти до кошика фрукти та овочі. Річ у тім, що вони під час посту незаборонені, а тому ними не можна розговітися.

Якщо говорити не лише про їжу, то не освячуйте гроші, ключі й прикраси, коштовності, документи та інші матеріальні речі.

Так само не можна святити ножі, як і приносити до церкви. Хоча колись існувала така традиція, щоб різати ним освячені продукти, але зараз так робити не заведено.

Що обов’язково треба покласти до кошика

Паски. Випікайте їх у Чистий четвер або в суботу перед Великоднем.

Крашанки й писанки, які є символами відродження життя.

М’ясо та м’ясні продукти. Їх кладуть для того, щоб розговітися освяченими продуктами після посту.

Молочні продукти, сир і масло символізують жертовність Ісуса.

Сіль символізує достаток, тому її теж кладуть до кошика.

Хрін символізує довголіття та здоров’я, тож не забудьте про нього на Великдень.

Вода. Хоча здебільшого її освячують все ж на Водохреще, але часом воду приносять і на Великдень.

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