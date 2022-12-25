Російський диктатор Володимир Путін назвав нову версію війни в Україні, передає НСН.

За його словами, в основі війни в Україні нібито лежить політика геополітичних опонентів Кремля, спрямована на розтягування історичної Росії.

«Поділяй і владарюй. Ось вони (опоненти – ред.) завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша мета в іншому – в об’єднанні російського народу», сказав російський диктатор в ефірі програми «Москва. Кремль.Путін».

Путін назвав нову версію війни в Україні

Потім журналіст спитала у Володимира Путіна, чи не підходить РФ до небезпечної межі. Він відповів, що не вважає її такою вже небезпечною.

«Я вважаю, що ми діємо у правильному напрямку, ми захищаємо свої національні інтереси, інтереси наших громадян, наших людей. І іншого вибору, окрім захисту наших громадян, у нас просто немає», додав голова Кремля.

Зазначимо, що російський соціолог розповів, чи виведе Володимир Путін добровільно війська з України. На його думку, російський диктатор, який розпочав криваву війну проти України, навряд чи добровільно забере окупаційні війська, а його режим може не витримати деокупацію Криму.

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