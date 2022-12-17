Коли РФ може здійснити повторний наступ з Білорусі – розповів командувач ОК «Південь»

Командувач ОК «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук розповів, коли РФ може здійснити повторний наступ з Білорусі, передає НСН.

Україна готується до повторного наступу РФ з боку Білорусі. Можливо він станеться до річниці невдалого захоплення Росією Києва у лютому.

«Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії. Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову будуть наступати. Це наше завдання», розповів генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв’ю британському каналу Sky News.

Коли РФ може здійснити повторний наступ з Білорусі

Він не виключив можливості повторного вторгнення російських військ через Білорусь на північний кордон України, як маршрут окупантів для наступу на столицю.

«Ми розглядаємо можливий наступ з боку Білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше…Ми готуємося до цього. Ми розслідуємо. Ми дивимося, де вони накопичують сили й засобів», додав генерал-майор.

За словами Ковальчука, Путін може віддати наказ про повну мобілізацію в Росії, і мільйони чоловіків будуть відправлені на фронт

Я думаю, що Путін думає про це. І ми не можемо виключати такого варіанту. Ми повинні бути до цього готові, — озвучив свою думку командувача ОК “Південь

За його словами, більше не буде, що ворог зайде в Україну так, як 24 лютого 2022 року. ЗСУ будуть готові навіть до боротьби з мільйонами росіян, якщо Володимир Путін вдасться до повної мобілізації. Тоді Україні знадобиться для цього ще потужніша підтримка з боку західних союзників.

Однозначно так. Я вважаю, що наша позиція і позиція наших партнерів сьогодні має бути чіткою. Якщо Путін проведе повну мобілізацію, наші партнери готові надати нам всі сили і засоби для того, щоб зупинити не 300-тисячну армію, а мільйонну армію, — вважає Ковальчук.

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