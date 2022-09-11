Як утеплити житло своїми силами та підготуватися до зими без опалення

Як утеплити житло своїми силами і підготуватися самим до важкої зими під час війни.

На українців чекає непроста зима, особливо важко доведеться людям на окупованих територіях та там, де тривають бойові дії.

Консультант з питань фінансування енергоефективних заходів Микола Ільїнов розповів, як можна самостійно утеплити житло, передає NNS з посиланням на «Вільне радіо».

Злийте воду з систем опалення

Якщо централізоване опалення ще не запущене і його не будуть готувати, в системі не повинно бути ніякої води. Щоб переконатися, що у системі точно немає води, зверніться до представників компанії, яка відповідає за опалення у вашому будинку. Якщо у вашій оселі індивідуальне опалення — воду також обов’язково треба злити. Це важливо зробити до перших морозів, бо інакше труби можуть луснути.

Утепліть вікна

Вікна краще на зиму закривати аркушами ДВП, ДСП або OСП. Ще один гарний варіант – екструдований пінополістирол товщиною не менше 3 см. Якщо немає змоги закупити спеціальні утеплювачі, можна забити вікна ковдрами. Це допоможе утримати тепло в оселі вночі.

У сонячну погоду вікна треба відкривати, бо у квартирі чи будинку накопичується волога. Якщо не провітрювати оселю, вологість буде посилювати відчуття холоду.

Дерев’яні вікна слід підготувати до зими поролоновими або гумовими ущільнювачами. Також можна взяти стару постільну білизну, розрізати на шматки 5 см, намилити та наклеїти по периметру вікна. Коли вона висихає, то добре тримає холод, а весною її легко зняти.

Утепліть двері

Маючи тільки одні металеві двері, ви будете втрачати дуже багато тепла. За можливості зніміть декоративне зовнішнє покриття та покладіть всередину мінеральну вату.

Приборкати холод допоможуть ще одні двері, навіть дерев’яні. Прошарок повітря між дверима зможе втримати тепло у квартирі. Також між дверима та коробкою можна додати гумові або поролонові ущільнювачі, закривши щілини.

Слідкуйте за рівнем вологи

У будинку без опалення дивани, ліжка, килими та інші речі, зроблені з тканини, будуть поглинати вологу. Класти на підлогу килим або матраци варто тільки тоді, якщо ви зможете хоча б раз на тиждень за сонячної погоди виносити їх надвір просихати.

Перевірте стіни

Крім вікон, від вибухів можуть страждати й стіни. В них можуть з’являтися тріщини, через які протяг видуватиме залишки тепла з оселі. Щоб підготуватися до таких ситуацій, слід взяти монтажну будівельну піну. Це швидкий та теплий варіант. Середнього балону піни вистачити на 80-100 дірок в залежності від розміру. Піною можна навіть латати отвори у стінах від осколків снарядів.

Перевірте димові канали

Перед початком холодів варто перевірити димові канали, щоб взимку оселя могла провітрюватись. Якщо протягу немає чи він слабкий, запросіть фахівців або, якщо їх не залишилось у місті, спробуйте почистити канали самі.

Якщо у квартирі буде хоча б температура +10 або +12 та буде сухо, то перезимувати можливо. А через вологу буде здаватися, що в квартирі холодніше.

Якщо усунути проблеми з димовими каналами немає можливості, не забувайте про короткі провітрювання декілька разів на день.

Підготуйтесь до пошкодження даху

Підготуйте заздалегідь товсту і щільну плівку, якою можна закрити дах у разі попадання снаряда. Найкращим у цьому випадку буде брезент, який захищатиме від дощу та вітру. Це може бути, наприклад, зовнішня реклама, яка вже не потрібна власнику.

Продумайте свій побут

Якщо є можливість – придбайте туристичну плитку, яку можна використовувати не тільки на вулиці. В одній з кімнат ви можете прибрати з підлоги килими, покласти туди металевий аркуш та поставити пічку. Навіть якщо готувати сніданок, обід, вечерю, то на родину з трьох людей, однієї плитки може вистачити на місяць.

Через вологість та шкідників спати краще на туристичному карематі. Вони не вбирають вологу та захищають від холоду з підлоги. Це гарний варіант для сну, якщо у вас немає спального мішка.

Підготуйте теплий одяг з натуральних тканин, бо синтетика погано тримає тепло. Купіть спортивний костюм, а ще краще — антибактеріальну термобілизну для холодних умов. Передбачте хоча б два різні набори одягу для вулиці та сну, щоб вдень ви могли сушити нічний одяг, а вночі — вуличний.

Також можна підготувати гумові грілки та наповнювати їх водою, нагрітою від багаття або на туристичній плитці. Покладіть грілку у спальний мішок або ліжко, і її тепла має вистачити на пів години — якраз, щоб встигнути заснути.

Якщо є змога – придбайте з сусідами дизельний генератор. Від нього можна зарядити телефон, нагріти чайник та навіть увімкнути невеликий обігрівач.

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