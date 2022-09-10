Як і чим утеплити вікна перед холодами

Як можна утеплити вікна перед опалювальним сезоном, під час якого, як попереджають, температура в квартирах буде не більше 18 градусів.

NNS публікує корисні лайфхаки, якими можуть користуватися українці.

Заміна рам на пластикові

Це не найбюджетніший варіант, але найефективніший. Герметичні пакети дозволять зберегти тепло всередині житла та заощадити гроші при сплаті комунальних послуг. За підрахунками експертів через щілини в старих рамах може виходити до 25% тепла, а найпростіші пластикові вікна дозволяють підвищити температуру в квартирі в середньому на 5-7 градусів.

Використання герметиків

Герметик дозволить закрити щілини за наявності старих віконних рам і навколо пластикових вікон, які встановлені кілька років тому. За допомогою одного балона можна “оновити” 3-4 вікна. Силіконові герметики закривають навіть найменші та непомітні щілини, та вміють набувають форми зазорів.

Теплозберігаюча плівка

Таку плівку можна купити у будівельних магазинах, а приклеїти її можна за допомогою звичайного фена. Завдяки термоізоляційним властивостям плівка не допустити виходу тепла з приміщення.

Ущільнювачі для вікон

Їх потрібно з часом оновлювати, оскільки через зношування на рамках з’являються дрібні смужки, що пропускають через себе холодне повітря. Перед поклейкою потрібно лише зняти розміри своїх вікон і порахувати, скільки метрів знадобиться для утеплення.

Найдешевші способи утеплення

Зовнішньо і естетично вони виглядають не дуже привабливо, але дозволять зберегти тепло в зимовий період. Для цього необхідні будівельна плівка та скотч. Плівку можна скласти в два-три рази, щоб шар був щільнішим. Плівку потрібно прикріпити по всьому периметру вікна за допомогою скотчу, а смуги розмістити посередині плівки, щоб її краще зафіксувати.

Широкі підвіконня можна використовувати для збереження тепла всередині приміщення. Замість квітів краще постелити старі ковдри чи пледи. На зимовий період можна повісити важкі щільні штори до підлоги.

Джерело: “Апостроф“