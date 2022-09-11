Які міста в Україні ризикують залишитися без опалення

Жителі кількох областей України можуть залишитися без опалення в зимовий період.

Про це йдеться у матеріалі агентства “Укрінформ”, передає NNS з посиланням на “Апосторф“.

Найскладніша ситуація з підготовкою до опалювального сезону у Херсонській та Запорізькій областях. Наприклад, в окупованому Мелітополі більше місяця немає централізованого газопостачання, а в Бердянську – понад три.

У зоні ризику також знаходяться Донецька, Миколаївська, Луганська та Харківська області.

“Схід і південь є найбільш проблемними регіонами держави у цьому плані. Потрібно закликати людей до евакуації в інші регіони України. Звичайно, вдарити можуть і по Києву, і по Львову, тому питання безпеки сьогодні умовне, але, гадаю, у тому ж Києві чи Львові відновити роботу пошкоджених систем теплозабезпечення простіше”, наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі журналістам.

Без централізованого газопостачання також лишаються населені пункти Донецької області. Через бойові дії та контроль ЗС РФ над газопроводом, прифронтовий регіон може залишитися без опалення в зимовий період.

Українців також закликають заздалегідь запасатись теплими речами, оскільки температура у квартирах може опуститися до +16 градусів. Більше того, аналітики не відкидають відключення гарячої води під час опалювального сезону.

Експерт з енергетичних питань Дмитро Литвиненко стверджує, що перед окупантами стоїть важливе завдання – “заморозити” українців. За його словами, для реалізації цього плану ЗС РФ можуть обстрілювати об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, електростанції.

“Потрібно постачати резерв модульних і запасних котелень – і це робиться. Думаю, що до буржуйок і блокадного Ленінграда не дійде, але треба бути максимально готовими”, додав Литвиненко, коментуючи можливі удари ЗС РФ по критичних об’єктах.

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