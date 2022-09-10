Потрібно 10-15 тисяч: ціни на дрова в Україні, які дрова обрати і скільки необхідно

Опалювальний сезон 2022-2023 в Україні буде важким. Через зруйновану ворожими обстрілами інфраструктуру деякі населені пункти вже точно залишаться без централізованого опалення взимку. Крім того, можуть бути проблеми з газом і електрикою. То ж українці все частіше цікавляться, які ціни на дрова в Україні. Відповідь ндає Фокус, передає NNS. Також ми розкажемо, скільки необхідно дрів на опалювальний сезон і які дрова краще обрати.

На інтернет-майданчиках, наприклад, OLX, дрова можна придбати практично без проблем. Щоправда, ціни на них у різних оголошеннях можуть серйозно відрізнятись. І все-таки можна знайти вигідну для себе пропозицію та купити навіть колоті дрова. Наприклад, є такі оголошення, де кубометр різних дров продають лише за 600 грн, тоді як середня ціна на ринку — 1,5-1,8 тис. грн.

Ще один нюанс під час купівлі дров на OLX.ua — продавці ведуть справу без загальної (єдиної) системи розрахунку обсягу дров. Деякі продають у кубометрах, інші пропонують купувати складометри дров, а в деяких оголошеннях продають дрова машинами.

Купити дрова дешевше, ніж у спеціальних постачальників, можна в лісництвах і лісгоспах, але ціна залежить від того, в якій області ви живете. Наприклад, на Київщині дуб у дефіциті — ціна таких дров стартує від 2 тис. грн за кубометр. І чекати на доставку таких дров доведеться не менше місяця.

“Через війну зменшилася кількість рубок, і зараз у нас менше дров на продаж. Дуб не скрізь є, а з твердих порід можна купити вільху та березу. Порівняно з минулим роком усе подорожчало, і зрозуміло чому”, — розповіли в одному з лісництв Київської області.

При цьому все одно в лісництвах можна знайти найдешевші дрова, оскільки такі продавці не залежать від жодних комерційних структур. Єдине питання — доставка, в лісництві можуть запропонувати самостійно забрати дрова або забезпечити їх доставку до будинку. В обох випадках знадобиться вантажівка, що у результаті виллється в суму щонайменше 1,5-3 тис. грн.

Головний показник у процесі вибору дров для обігріву приватного будинку — густина дерева. Ця властивість забезпечує тривале горіння й тління і, відповідно, високу енерговіддачу тепла. Найкалорійнішими вважають дрова з твердих порід дерева — бук, дуб, береза. Менш ефективні в питанні обігріву приміщення сосна та ялина.

У деяких регіонах України люди опалюють свій будинок іншою деревиною, наприклад, черешнею чи горіхом.

Важливо не тільки вибрати хороше дерево та знайти прийнятну ціну, але й порахувати, скільки дров знадобиться на зиму. Варто пам’ятати: у приватному будинку зазвичай опалювальний сезон починається вже наприкінці вересня. На жовтень-березень для опалення будинку площею 100 кв. метрів знадобиться щонайменше 10 кубометрів дров. Тобто якщо знайти хороші дрова за ціною 1200-1500 грн за кубометр, то на опалення будинку за сезон піде 12-15 тис. грн.

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