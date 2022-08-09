Росіяни руйнують ТЕЦ в Україні: які ціни на дрова

Росіяни руйнують ТЕЦ в Україні, навмисно обстрілюючи критичну інфраструктуру. Це може призвести до катастрофи взимку, адже багато міст ризикують залишитися без тепла – попереджає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає NNS. Люди шукають альтернативу, і ціни на дрова ростуть.

Зокрема, він наводить приклад Харкова, де сьогодні, 9 серпня, внаслідок обстрілів пошкоджено ТЕЦ-3, яка постачає теплом та гарячою водою близько третини міста.

Як я, і писав і попереджав раніше, російські ракети летітимуть в об’єкти критичної інфраструктури, – каже Олег Попенко. І прогнозує, що це, на жаль, скоріше за все, не останній приліт. Ще й ще раз, українцям треба готуватися до зими наперед. І робити це вже вчора. Або сьогодні – закликає Попенко!

Частина України може залишитися без централізованого опалення взимку. Які ціни на дрова

Про ситуацію на ринку дров пише портал agrotrend. Зорієнтуватися у ціновій політиці можна на прикладі одного з лісомисливських господарств на Житомирщині.

За словами лісничого ДП “Баранівське лісомисливське господарство” Бориса Остапчука, що на Житомирщині, через невтішні прогнози щодо опалювального сезону цієї зими, попит на дрова у лісгоспі зростає.

“У цьому році до нас звернулося більше людей виписати дров, ніж це було в цю пору минулого року, – каже Борис Остапчук. – Звертаються практично кожен день, через день. І по декілька покупців. Купують дрова, як правило, твердих порід – дуб, граб, вільху. Деякі хвилюються. Але ми всім кажемо, що дров вистачить”.

Головний інженер підприємства Володимир Куцан каже, що у лісопромисловому комплексі лісгоспу дрова можна замовити вже порубані.

“Один контейнер готової продукції, включаючи упакування, коштує три тисячі гривень, – каже Володимир Куцан. – І будь-яка людина може приїхати, виписати у нас на складі і розрахуватися. А ми нашою технікою завантажуємо на їхній транспорт. Дрова готові відразу до використання. По 30 сантиметрів завдовжки кожне поліно”.

Цінова політика для населення, якщо забирати одразу із лісу, у лісгоспі така:

деревина твердих порід (дуб, граб) – 720 гривень за кубометр;

деревина хвойних порід (сосна, вільха) – 600 гривень за кубометр;

м’які породи, які користуються меншим попитом – 540 гривень за кубометр.

“Прямо на місці людина має можливість виписати дрова і за них розрахуватися. Можна готівкою, а можна і карткою. У нас у кожному лісництві стоять термінали”, – розповіла економістка Баранівського лісомисливського господарства Олена Стецюк.

У порівнянні з минулим роком, ціни на паливні дрова для населення у лісгоспах області зросли. У різних лісництвах вони коливаються від 600 до 1 200 гривень за кубометр.

“У 2021 році ціни на дрова з деревини твердих порід становили в середньому по лісомисливських господарствах області – 500-600 гривень, – каже представник обласного управління лісомисливського господарства Сергій Смічик. – У цьому році вартість таких дров становить 800-900 гривень. Тобто зростання відбулося на 30 відсотків”.

За словами експерта з енергетики Геннадія Рябцева, така вартість альтернативного виду палива не є остаточною.

“Зараз попит на такі енергоносії, як дрова, торф’яні брекети, пелети – дуже високий, – каже Геннадій Рябцев. – Зрозуміло, що цим високим попитом користуються недобросовісні учасники ринку й іноді ми бачимо, що ціни за кубометр дров зростають до 2 000-2 500 гривень з доставкою, хоча обґрунтованою вартістю на Житомирщині може бути 750-850 гривень за кубометр, залежно від того, який вид деревини і де купувати цей ресурс. Бажано не відкладати все це на жовтень і закупити дрова зараз”.

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