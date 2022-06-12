Які дрова найкраще купувати і як можна їх зекономити

Ціна на газ та його транспортування кусається, тож все більше споживачів переходять на альтернативні методи опалення своїх осель — встановлюють дров’яні котли. Які дрова найкраще купувати, щоб отримати більше тепла

Зазвичай дровами запасаються влітку, аби бути готовим до початку холодів. Вінничанин Борис Петрук поділився лайфхаками використання дров, аби їх якнайдовше вистачало.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Факти.

«За зиму на опалення хати я витрачаю 10−12 складометрів дров. Це все залежить від розмірів будинку та необхідного господареві температурного режиму. Дрова — це те паливо, яке відновлюється. Тут є ще один позитивний момент: попіл після спалених дров — це відмінне добриво для рослин і прекрасний засіб для боротьби зі шкідниками, — розповідає господар

. — А якщо дотримуватись кількох правил, то дров вистачатиме надовше.

Насамперед їх потрібно правильно закласти у котел. Якщо пірамідкою, то вони стрімко згорять. Я раджу перший ряд викласти рівно, а в другому кожну дровину зміщувати у будь-яку сторону на 10 сантиметрів, щоб вийшов виступ. І так у наступних рядах. А з краю останнього виступу потрібно покласти трохи паперу і запалити. Від того, яка порода дерев застосовується, залежить і віддача тепла, і період горіння. Щільна порода віддає більше тепла — це акація, дуб, береза, ясен. М’яка розколюється на вугілля і швидко згасає”.

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