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Тривожна валіза та аптечка – що необхідно підготувати на випадок НС

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Тривожна валіза та аптечка – що необхідно підготувати на випадок НС
Національна служба новин - NNS

Тривожна валіза та аптечка необхідні для швидкої евакуації, щоб не витрачати час на збір речей. Які речі та ліки необхідно підготувати на випадок надзвичайної ситуації

Про це повідомляє НСН з посиланням на Dovidka.info.

Що покласти в тривожну валізу

Складіть необхідний мінімум одягу, предметів гігієни, ліків, інструментів та харчів.

У валізу покладіть:

  • паспорт і копії всіх необхідних документів в поліетиленовій упаковці;
  • гроші (банківські картки та готівку; розподіліть банкноти по різних місцях);
  • паперову версію COVID-сертифікату;
  • ключі від помешкання та машини;
  • карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв’язку й обумовлене місце зустрічі вашої родини;
  • зарядні пристрої для мобільних телефонів та павербанки (портативні зарядні пристрої);
  • невеликий радіоприймач;
  • ліхтарик, сірники, запальничку, свічки;
  • запасний кнопковий телефон, комплект рацій;
  • компас, годинник (бажано водонепроникний механічний);
  • запасні батарейки;
  • багатофункціональний інструмент (мультитул), що має лезо ножа, шило, викрутку, ножиці тощо;

Тривожна валіза та аптечка – що необхідно підготувати на випадок НС

  • загострені ніж, сокиру;
  • сигнальні засоби: свисток, фаєр;
  • пакети для сміття;
  • рулон широкого скотчу;
  • блокнот, ручку, олівець або маркер;
  • таблетки для очищення води
  • нитки, голки;
  • шнур синтетичний товщиною 4-5 мм, близько 20 м довжиною;
  • аптечку;
  • теплий одяг;
  • спідню білизну та шкарпетки;
  • надійне зручне взуття, бажано вологостійке;
  • намет, каремат, спальник (якщо дозволяє місце);
  • гігієнічні засоби;
  • посуд (казанок, флягу, ложку, кружку);
  • два літри питної води на одну людину (така кількість має покрити вашу мінімальну потребу на дві доби, і при цьому не зробить вашу тривожну валізу надто важкою);
  • продукти харчування на два дні;
  • відсканований архів фотографій та документів.

Покладіть у верхню чи бокову кишеню позначку з вашим іменем та контактами на випадок, якщо ви втратите рюкзак. За можливості, візьміть із собою фотографії рідних чи тих, з ким ви будете постійно поряд – це допоможе вам їх відшукати, якщо група розділиться.

Після того, як спакуєте речі, спробуйте підняти рюкзак і пройтися з ним. Якщо він заважкий, обов’язково оптимізуйте його вміст: важливо донести його до укриття без проблем.

У рюкзак та кишеню одягу дитини покладіть позначки з її ім’ям, роком народження, домашньою адресою, запланованим місцем призначення та інформацією про батьків – імена та контакти. Поясніть дитині, коли і як користуватися цією запискою.

Тривожна валіза та аптечка – що необхідно підготувати на випадок НС

Як підготувати аптечку

Підготуйте дві аптечки – одну для надзвичайних ситуацій (наприклад, на випадок поранення), другу для своїх побутових потреб (знеболення, усунення симптомів отруєння, усунення алергічних реакцій).

Аптечка для надзвичайних ситуацій:

  • клапан з плівкою для проведення штучного дихання;
  • засоби для зупинення кровотечі (турнікет чи кровоспинний бинт з гемостатичним засобом);
  • хлоргексидин або спирт для дезінфекції ран;
  • санітайзер для рук, спиртові серветки;
  • марлеві серветки різних розмірів, нестерильні марлеві бинти;
  • еластичні бинти з можливістю фіксації;
  • 2 пари гумових рукавичок;
  • спеціальні атравматичні ножиці для швидкого розрізання одягу на потерпілому
  • великий шматок тканини, якою можна буде зафіксувати кінцівку постраждалого;
  • термоковдра.

Не кладіть в аптечку ті засоби та ліки, якими ви не вмієте користуватися. Якщо все ж хочете їх взяти, дізнайтесь заздалегідь, як правильно їх застосовувати.

Збережіть рецепти для ваших ліків (стежте за терміном придатності), а також імена та телефонні номери ваших лікарів.

Аптечка для побутових потреб:

  • пластирі різних розмірів;
  • активоване вугілля від інтоксикації;
  • препарат для зниження жару;
  • препарат для знеболення;
  • протиалергічний препарат;
  • ліки від діареї;
  • ліки від шлункової інфекції;
  • краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;
  • ліки, що ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози;
  • запас масок.

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