Як підготуватися до надзвичайної ситуації в умовах війни: цінні поради від ДСНС

Рівно рік тому в українських медіа публікувалося багато матеріалів на тему «як підготуватися до надзвичайної ситуації». Читачам радили про всяк випадок збирати тривожні валізки, робити запаси продуктів тощо. Втім, більшість не вірили в те, що може статися найстрашніше – повномасштабна війна. Тому особливо не готувалися.

Сьогодні ДСНС-ники знову надають українцям рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації, вже в умовах повномасштабної війни, передає НСН. Маються на увазі такі ситуації як загострення бойових дій, ракетні атаки, блекаут тощо. Що треба зробити в першу чергу, про що поговорити з дітьми, які запаси зробити.

Нижче – цінні поради від ДСНС

Що треба зробити в ході підготовки

Скласти список

Насамперед українцям радять розробити повноцінний робочий план та прописати по пунктах усе, що може знадобитися: що покласти у тривожну валізу, як бути з транспортом, як опалювати оселю, що їсти. Також варто продумати можливі місця для евакуації та дії на випадок зникнення звʼязку.

Тривожна валізка

Наповнення тривожних валіз один із важливих пунктів підготовки, туди варто покласти:

Аптечка, яку варто поділити на дві частини: — для надзвичайних ситуацій (наприклад, поранення), для побутових потреб (біль, отруєння, алергії, застуда, хронічні захворювання)

Теплий одяг та білизна на два дні

Засоби гігієни

Їжа довгого зберігання

Питна вода

Паспорт і копії всіх необхідних документів у поліетиленовій упаковці

Банківські картки та готівка

Зарядні пристрої для мобільних телефонів та повербанки

Маленький радіоприймач

Ліхтарик, сірники, запальничка, свічки

Запасний кнопковий телефон, що довго тримає заряд

Механічний годинник

Батарейки

Багатофункціональний інструмент (мультитул)

Ніж

Пакети для сміття та широкий скотч

Блокнот і ручка

Таблетки для очищення води

Нитки та голка

Каремат, термоковдра

Металевий казанок та горнятко.

Звʼязок

Якщо зник звʼязок, варто спробувати підʼєднатися до мережі іншого оператора. Для цього в мобільному телефоні вручну потрібно обрати доступну мережу. Можна спробувати по черзі під’єднатися до кожного оператора.

Що ще варто зробити завчасно

Випишіть важливі для себе номери телефонів у блокнот

Встановіть необхідні застосунки (наприклад, карти місцевості чи відправки смс), що працюють без інтернету

Купіть портативний радіоприймач, що працює від батарейок

Дізнайтеся про найближчі установи, де є звʼязок: пункти незламності, органи місцевого самоврядування, поліція, пожежні частини тощо

Домовтеся з рідними про час та місце зустрічі.

Укриття

В разі оголошення повітряної тривоги негайно пройдіть до найближчого укриття. Їхню адресу можна знайти в інтернеті або дізнатися в органів місцевого самоврядування.

Діти

Для дитини варто приготувати бірку із загальною інформацією та контактами батьків. Також дитині варто зібрати особисту мінівалізку, із водою, снеками довгого зберігання (наприклад, печиво), теплим одягом.

Також обговоріть із дитиною порядок дій у разі відсутності звʼязку. З дітьми молодшого віку треба проговорити поведінку під час тривоги та домовитися, що вона разом з однокласниками перебуватиме в укритті.

До речі! Діти можуть підготуватися до надзвичайної ситуації під час гри

Цікаво про складне вирішили розповісти українські надзвичайники і запрошують учнів 5–9 класів пройти онлайн-курс, який навчить, як діяти в час небезпеки.

Курс поєднує елементи комп’ютерної гри Minecraft із навчальним матеріалом.Такий формат буде цікавішим для слухачів і сприятиме легшому засвоєнню інформації.

Разом із персонажами Оксі та Віном слухачі курсу ознайомляться з основами цивільної безпеки, дізнаються, що таке надзвичайні ситуації, якими вони бувають – і здобудуть практичні навички реагування на них.

Курс – безкоштовний і доступний за посиланням: https://bit.ly/3SCWMRW

Слухачі, які успішно складуть проміжні та фінальний тести, отримають сертифікат.