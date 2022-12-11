Які речі заборонено пересилати Новою поштою – список

Нова пошта – зручний і швидкий сервіс, який, здавалося б, доставить все і куди забажаєте. Але це не зовсім так. Є список речей, які заборонено пересилати Новою поштою

В правилах перевізника Нова Пошта є чіткі табу. Зрозуміло, що ці заборони стосуються наркотичних речовин чи зброї, але не тільки.

Які речі не можна відправляти Новою поштою розповідає НСН

Список речей, які заборонено пересилати Новою поштою

Список заборонених до пересилання речей

Згідно з правилами встановленими українським перевізником, не можна відправляти:

Цінні папери, іноземну валюту, і навіть пластикові картки.

Ювелірні вироби, дорогоцінне каміння і дорогоцінні метали.

Антикваріат.

Наркотичні речовини.

Рослини і тварини.

Продукти харчування, що швидко псуються.

Порнографічні матеріали.

Вогнепальна зброя, боєприпаси.

Акумулятори.

Балони з рідинами та газами, крім порожніх без вентиля.

Вогненебезпечні вибухові речовини, азбест.

Яди, хімікати, шкідливі речовини.

Речі з цього списку не будуть прийняті до перевезення в поштовому відділенні.

Тож, кожного разу збираючись на Нову пошту, перевіряйте, чи дозволені речі, які ви плануєте переслати до транспортування.

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