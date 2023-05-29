Яка їжа небезпечна у спеку – перелік продуктів

У літню пору бактерії мають сприятливі умови для швидкого поширення. Фахівці розповіли, яка їжа небезпечна у спеку

Під час спеки низка продуктів можуть стати отрутою. У них швидко ростуть хвороботворні бактерії, здатні надовго укласти на лікарняне ліжко будь-яку людину.

Про те, яких страв варто уникати в літню пору року, розповідає Fox news, повідомляє НСН.

Бургери

Головну загрозу в популярній закусці становить м’ясо. У разі поганого прожарювання воно може містити кишкову паличку. При цьому, більш небезпечні бургери з котлетою з фаршу.

Річ у тім, що шматок м’яса береться від однієї тварини, а фарш готують із м’яса багатьох. А отже, ймовірність того, що в м’ясі є хвороботворні бактерії – зростає, – пояснили фахівці.

Вони ж порадили, готуючи бургери, розігрівати м’ясо до 160 градусів, щоб убити в продукті потенційно небезпечні мікроорганізми.

Яка їжа небезпечна у спеку

Яйця

У них може бути сальмонела – бактерія, що вражає органи шлунково-кишкового тракту. При чому, вона може міститися всередині яєць, а також таїться зовні – на їхній шкаралупі. У спекотну пору року ризик розмноження бактерії зростає. Щоб уникнути отруєння яйцями, фахівці рекомендують мити їх перед приготуванням, не їсти сирими і купувати продукт у перевірених місцях.

Це ж застереження стосується яєчних салатів і заправок.

Курятина

У ній також може бути сальмонела. Готувати м’ясо птиці слід ретельно, не залишаючи сирих шматочків.

Курку слід готувати до внутрішньої температури 165 градусів, – кажуть експерти.

Шашлик чи інше м’ясо, приготоване на вугіллі

У цьому разі небезпеку становлять канцерогени, що утворюються під час приготування м’яса на грилі. Фахівці рекомендують грамотно маринувати м’ясо, не засмажувати його до стану вугілля, а вогонь при цьому робити невеликим.

Молочна та кисломолочна продукція

Це сирні маси, десерти, фруктові йогурти, коктейлі з молока тощо. Ці продукти дуже швидко псуються на сонці, тому купувати на вулиці їх не варто. Саме в солодких молочних продуктах починають розмножуватися найнебезпечніші бактерії, які можуть призвести навіть до смерті. Ризик можуть становити навіть сирники та запіканки, якщо вони провели без холодильника понад 2 години.

Риба

Найнебезпечніші види риб влітку – осетрові, які стають отруйними, якщо після улову їх відразу не обробити. Якщо в такої риби не вирізати хребет зі спинним мозком (в’язигою), у ньому починають розмножуватися небезпечні бактерії, які можуть призвести до смерті.

Тістечка

До категорії небезпечних продуктів літа входять будь-які тістечка, наповнені будь-яким кремом, які залишилися на відкритому повітрі більш ніж на 3-4 години. Найбільшу небезпеку становлять вироби з вершковим кремом.

Дині

У них може бути бактерія Listeria. Вона не має ні запаху, ні смаку, довго перебуває на поверхні і тільки тепло може її вбити.

Оскільки мікроби живуть на шкірці, потрібно добре мити дині під проточною водою і потерти щіткою для продуктів, перш ніж чистити і їсти.

Надрізання немитої шкірки може поширити бактерії із зовнішнього боку фрукта всередину, – попереджають фахівці.

Якщо ж ви після вживання тих чи інших продуктів відчуваєте нездужання, слід негайно звернутися до медиків.

Симптоми отруєння продуктами:

Слабкість;

нудота і блювота, що повторюється неодноразово;

діарея;

стрибки артеріального тиску;

підвищення температури тіла або озноб;

запаморочення і непритомний стан.

За симптомів харчового отруєння слід промити шлунок, випити сорбент і до приїзду лікарів не вживати знеболювальне.

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