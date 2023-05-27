Погода у червні: в яких містах очікувати на 30-градусну спеку

Якою буде погода у червні у різних містах України. Де температура підвищиться до +31 градуса.

Про це НСН стало відомо з прогнозу на сайті Wisemeteo, який опублікував Апостроф.

Погода у Києві в червні буде перемінною, днями сонячно, днями з невеликими дощами. Дощі очікуються 5-6, 9-14, 17, 22-27 та 30 числа. Температура вдень очікується +21…+31, а вночі +12…+19 градусів.

У Дніпрі першого літнього місяця вдень буде +19…+29 градусів, а в нічний +11…+20 градусів. Водночас очікуються інтенсивні дощі, іноді з грозами у таких числах: 1-4, 10-12, 18-19, 26-27.

У Львові вдень прогнозують +16…+24 градуси, а вночі +6…+15 градусів. Дощі будуть майже весь місяць: 4-10, 13-17, 19-22, 24-28 числа.

У Миколаєві небо буде затягнуте хмарами майже весь місяць, з винятком 12 червня. Температура вдень +13…+25, вночі +6…+16. Дощі очікуються: 2, 5-6, 11, 13, 17-21, 24, 26 та 28 числа.

В Одесі вдень наступного місяця очікується +19…+24, а вночі +15…+20 градусів. Парасольки знадобляться 5, 8, 10-20, 22-24 червня.

У Рівному синоптики прогнозують у червні теплу погоду, без опадів: вдень +19…+28, уночі +10…+17 градусів.

В Івано-Франківську прогнозують у червні теплу погоду, без опадів: вдень +19…+31, уночі +11…+19 градусів.

У Харкові очікується першого літнього місяця вдень +17…+30, вночі +11…+19 градусів. Дощі пройдуть подекуди з грозами в такі дні: 1-2, 9-10, 12-13, 18, 20, 26-29 числа.

У Херсоні синоптики прогнозують у червні вдень +18…+29, вночі +12…+19 градусів. Похмура погода з опадами очікується у таких числах: 4, 6, 11-12, 14, 19 та 29. Грози будуть 20-22 та 30 червня.

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