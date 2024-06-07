Ворог вбив у Нікополі жінку і поранив ще двох, понівечено храм, 14-поверхівку, приватні будинки

Ворог вбив у Нікополі жінку і поранив ще двох сьогодні, понівечено храм, 14-поверхівку, приватні будинки та цивільну інфраструктуру. Також росіяни обстрілювали ще дві громади Нікопольського району.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на очільників Дніпропетровської області і Нікополя.

Ворог 14 разів атакував Нікополь і район

Агресор 14 разів атакував Нікопольський район. Тричі вгатив з артилерії, вдарив понад десятком дронів-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.

На території району, за даними ОВА, понівечені два інфраструктурні об’єкти, шість приватних осель, п’ять господарських будівель, релігійна споруда. Пошкоджені 14-поверхова житлова недобудова, автівка, причіп, лінія електропередач.

Страшні наслідки обстрілів у Нікополі

Інформацію про наслідки обстрілів Нікополя надав міський голова Олександр Саюк.

Шановні нікопольці! Окрім ранкових обстрілів впродовж дня ворог ще 6 разів атакував місто дронами-камікадзе та бив зі ствольної артилерії. На жаль, як і повідомляли раніше, внаслідок обстрілів сьогодні постраждали жінки 61, 70 років. Ще одна 71-річна жінка загинула, – сказав мер у вечірньому зверненні

Внаслідок денних обстрілів у місті пошкоджено 14-ти поверховий неексплуатуємий будинок, 2 приватні житлові будинки, 4 господарчі споруди, паркан, парник, комунальне підприємство, релігійну установу, легковий автомобіль, причіп. Інформація уточнюється.

У Нікополі служби продовжують усувати наслідки обстрілів, допомагають нікопольцям. Комунальні підприємства міста виконують свої роботу.

На іншій території Дніпропетровщини вдень було без обстрілів.

У Нікополі багато руйнувань внаслідок обстрілів: фото

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