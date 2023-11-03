В Україні запустять Єдиний державний реєстр домашніх тварин – Мінцифри

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин, а саме собак та котів. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає НСН.

В Україні запустять Єдиний державний реєстр домашніх тварин

“Це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів”, — говориться у повідомленні.

Це проєкт було створено за сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства цифрової трансформації.

“У кожної тварини має бути власник, який буде нею опікуватися. Запровадження цього реєстру ще є одним із факторів формування культури відповідального власника. Це дуже важливий напрямок державної політики у сфері поводження із тваринами”, – сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Він також додав, що реєстр створюється з метою створення комплексу заходів для безпеки та добробуту тварин і їх власників. Чиновник запевнив, що реєстрація тварин власниками буде добровільною та безкоштовною.

Раніше ми писали: Повістки у «Дії», будуть чи ні – Міністр дав остаточну відповідь