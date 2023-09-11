ЗСУ звільнили нові території на Донеччині – Маляр

ЗСУ звільнили нові території на Донеччині. Про це повідомила під час включення з Military Media Center заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, передає НСН.

За словами Маляр, українські військові звільнили частину селища Опитне і не тільки.

Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту, – сказала Ганна Маляр

За словами заступниці Міністра, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

Збройні Сили України зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх, – сказала Ганна Маляр

Сили оборони також мали успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку Збройні Сили України мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки. Там ми витісняли противника із займаних позицій і там є у нас певні просування вперед, – додала Маляр

Вона розповіла, що Збройні Сили України протягом минулого тижня звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку –

За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку) склала близько 2 кв. км, – сказала Ганна Маляр

За словами заступниці Міністра, за час наступальної кампанії під Бахмутом насьогодні звільнено вже 49 кв. км території.

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