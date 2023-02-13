ЗСУ під Вугледаром знищили елітну бригаду російської морської піхоти (відео)

ЗСУ під Вугледаром майже повністю знищили елітну бригаду російської морської піхоти, а це 130 одиниць техніки і тисячі солдатів. Про таке повідомляють Сили оборони, передає, посилаючись на Ліга.Новини, НСН.

За словами начальника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковника Олексія Дмитрашковського, під Вугледаром знищено майже всю елітну 155 бригаду морської піхоти ЗС РФ. Про це він сказав у коментарі виданню Politico.

“Біля Вугледара та Мар’їнки Донецької області знищено велику кількість сил противника, включно з командним складом. Крім того, за минулий тиждень ворог втратив близько 130 одиниць техніки, зокрема 36 танків”, – сказав Дмитрашковський

Також, за його словами, російські окупанти втрачали 150-300 морських піхотинців на добу біля Вугледара. За його оцінками, загалом бригада налічувала близько 5000 солдатів.

“155 бригаду вже тричі довелося переукомплектовувати. Перший раз після Ірпеня та Бучі; другий раз розбили під Донецьком — знову оговталися. А зараз майже всю бригаду вже знищено під Вугледаром”, – сказав Дмитрашковський

Поразка сталася за кілька днів після того, як міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив про “успішний наступ під Вугледаром”.

“Хотілося б, щоб зброя від наших партнерів надходила швидше, оскільки це дало б нам можливість не тільки захиститися і стримати атаки, але й остаточно витіснити їх з нашої території”, – наголосив Дмитрашковський

10 лютого Міноборони опублікувало відео удару по колоні російської бронетехніки, яка намагалася штурмувати Вугледар. Це викликало хвилю критики на адресу військового керівництва РФ у російських військових пабліках. Там пишуть, що окупанти втратили близько 30 одиниць техніки.

russian defense minister Shoigu: “Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully.” So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що причиною розгрому підрозділів 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ під Вугледаром стала неефективна тактика та велика кількість мобілізованих у підрозділі.

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