ЗСУ під Вугледаром знищили елітну бригаду російської морської піхоти (відео)

ЗСУ під Вугледаром майже повністю знищили елітну бригаду російської морської піхоти, а це 130 одиниць техніки і тисячі солдатів. Про таке повідомляють Сили оборони, передає, посилаючись на Ліга.Новини, НСН.

За словами начальника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковника Олексія Дмитрашковського, під Вугледаром знищено майже всю елітну 155 бригаду морської піхоти ЗС РФ. Про це він сказав у коментарі виданню Politico.

Також, за його словами, російські окупанти втрачали 150-300 морських піхотинців на добу біля Вугледара. За його оцінками, загалом бригада налічувала близько 5000 солдатів.

Поразка сталася за кілька днів після того, як міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив про “успішний наступ під Вугледаром”.

10 лютого Міноборони опублікувало відео удару по колоні російської бронетехніки, яка намагалася штурмувати Вугледар. Це викликало хвилю критики на адресу військового керівництва РФ у російських військових пабліках. Там пишуть, що окупанти втратили близько 30 одиниць техніки.

russian defense minister Shoigu: “Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully.”

So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023