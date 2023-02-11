Що відбувається на Донецькому фронті і що буде далі – розповів капітан Луценко (фото, відео)   

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко, який зараз воює на Донецькому фронті, отримав військове звання «капітан». Про це повідомляє його дружина, Ірина Луценко, у своєму Facebook. Відповідний наказ було підписано напередодні.

«Рік участі у бойових діях по захисту України. Оборона Києва і Гостомельсткий напрямок, пізніше Миколаїв і Херсонський напрямок. Вже більше трьох місяців – найгарячіші точки Бахмут і Соледар. Луценку присвоєно звання капітана», – написала вона

А 10 лютого Юрій Луценко розповів, що відбувається під Бахмутом та на інших напрямках Донецького фронту, передає НСН.

Що відбувається під Бахмутом

За словами Луценка, восени минулого року ворожа арта втратила тут свою 10-20-кратну перевагу, яку мала раніше.

Для атаки на Бахмут росіяни змушені були перейти до тактики застосування малих штурмових груп терористів Вагнер. 10-20 штурмовиків з числа ветеранів рос армії просуваються посадками, потім розбиваються на 2-3-5 чоловіки. Спереду пускають 5 зеків, яких використовують наживкою, щоб виявити українські позиції. Далі в хід ідуть гранатомети і спроба віджати окопи.

Така тактика принесла росіянам пару тисяч вбитих вагнерівців і захоплений Соледар та декілька сіл. Що від них лишилося – видно на фото і відео.

Що відбувається на інших ділянках Донецького фронту?

За рахунок мобілізації росіяни зосередили величезні угрупування на півночі і на півдні лінії фронту. 120 тис орків, 2100 бронетехніки, 700 гармат рвуться через Лиман, Кремінну вздовж адмінкордонів Донецької і Харківської областей.

Аналогічна орда пробує пробити наші укріплення в районі Вугледару, щоб рухатися вздовж меж Донецької і Дніпропетровської областей.

Всі ці дні росіяни несуть рекордні втрати від українських захисників саме на цих напрямках. На полях – тисячі їхніх трупів, десятки спалених танків.

Що буде далі на Донецькому фронті?

Лютий буде дуже лютим. І березень, мабуть, також. Так, бронетехніки і арти у росіян вдвічі менше, ніж рік тому. Але живого, тупого м’яса – безліміт. Щоб їх перемолоти, нас чекають дуже важкі бої. Варто пам’ятати, що війна складається не тільки з перемог і визволених міст. Все це буде, очевидно, вже весною, коли орки захлинуться власною кров‘ю і видихнуться. А ми, посилені танками, літаками і ракетами західних союзників, підемо вперед, – прогнозує Луценко

Чи довго чекати Перемоги?

Якщо чекати – то довго. Краще і на фронті, і в тилу перейти на особисту максимальну мобілізацію. Або хоч не вбивати бійців морально отими фото з Тайланду та краденими мільйонами з диванів, – завершив свій допис новоспечений капітан Луценко

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