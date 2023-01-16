Росія, як і раніше, прагне захопити Україну. Окупанти, ймовірно, готують новий наступ за чотирма напрямками, вважає відставний генерал СБУ Віктор Ягун, передає НСН.

Своєю думкою він поділився в ефірі телеканалу FREEДOМ.

Перший та основний напрямок росіян – це Білорусь. Окупанти можуть піти на захід України, прорвавши кордон у Рівненській та Волинській областях. У такому разі вони намагатимуться відрізати постачання озброєння із Заходу в Україну.

Другий напрямок – північний схід України. Росіяни можуть знову спробувати наступати в районі між Сумами та Харковом. Ворог спробує відокремити Харків від основної частини України, захопивши не лише місто, а й усю область.

Третій напрямок — Луганська область, але шанси малі. Зараз на цьому напрямі зібрано велике угруповання ЗСУ, яке успішно стримує ворога. Але окупанти можуть перекинути в цей регіон резерви, щоб посилити позиції та спробувати просунутися.

І четвертий напрямок – південь України. Генерела СБУ розповів, що росіяни створили певне угруповання військ для того, щоб можливо наступати у бік Запоріжжя. Також окупанти не відмовилися від свого наміру відрізати Україну від Чорного моря, тому їх цікавлять і Херсон, і Миколаїв, і Одеса.

“Якийсь напрям буде взятий за основний. Це тактика, яку використала Червона армія у Другій світовій війні. Тому я не думаю, що вони відмовляться від такої можливості. Тобто вони можуть спробувати продавити оборону України в чотирьох місцях і подивитися, що краще піде, і одночасно посилювати якийсь один напрямок”, припустив Ягун.

Також він додав, що якщо командуванню Сил оборони України вдасться вгадати напрямок головного удару, то армія зможе не лише вистояти, а й переламати ситуацію на свою користь. ЗСУ зуміють контратакувати і розпочати свій наступ на тому напрямку, де росіяни були менш готові або зібрали найменшу кількість військ.

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