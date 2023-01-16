Якою може бути нова стратегія Росії на фронті – прогноз ISW

Аналітики Інституту вивчення війни спрогнозували, якою може бути нова стратегія Росії на фронті, передає НСН.

В ISW вважають, що у 2023 році Росія може на декількох напрямках проявити свої “рішучі дії”, які не є взаємовиключними. Один з можливих варіантів – спроба проведення великого наступу в Луганські області.

Кремль все ще хоче повністю захопити та вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Ця ціль наразі є найбільш досяжною, бо повністю захопити саме ці регіони окупантам буде найлегше. Але й це складно.

При цьому у ISW сумніваються, що російські війська проведуть наступ на півдні, а саме в Херсонській та Запорізькій областях.

Якою може бути нова стратегія Росії на фронті

Інший можливий варіант – росіяни використають свою оборону, аби намагатися повністю розгромити український контрнаступ. РФ хоче уникнути ще однієї масштабної поразки, як от втеча з Херсона чи втрата Харківської області. Тож окупанти можуть спробувати позбавити ЗСУ ініціативи в найближчі пів року. Для цього їм потрібно буде знищити частину наших механізованих сил.

“Такі російські рішучі дії в разі їхнього успіху можуть потім дозволити російським військам розвинути контрнаступ, щоб використати дезорганізовані і виснажені українські сили”, ідеться у звіті аналітиків.

У ISW не виключають, що РФ може вдатися одразу до двох варіантів.

“Російські війська можуть готуватися до великої наступальної операції або, навпаки, до більш масштабних дезорганізаційних атак без проведення загальної наступальної операції”, зазначають експерти.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія, ймовірно, розгорне додаткові сили в Білорусі в рамках навчань “Захід 2023” і “Щит Союзу 2023”, які, ймовірно, відбудуться у вересні 2023 року.

Також там зауважили, що станом на 15 січня немає доказів того, що російські сили в Білорусі створили потрібні структури, необхідні для оперативно-ударної групи з півночі.

Окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку – полковник ЗСУ Єрін