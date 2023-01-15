Окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку – полковник ЗСУ Єрін

Російські окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку. Про це в етері телеканалу “Еспресо” розповів керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін, передає НСН.

“Ситуація на нашому напрямку залишається стабільно складною. Активних дій ворог поки не вчиняє. Проте окупанти постійно обстрілюють наші позиції і бʼють по цивільній інфраструктурі. Найбільш уразливим містом в цій ситуації залишається Херсон”, розповів Єрін.

Полковник також розповів, що окупанти укріплюють свої оборонні рубежі та роблять мінні загородження.

“Зараз відмічається збільшення обстрілів на Запорізькому напрямку. В цілому ворог продовжує готувати свої оборонні укріплення та мінні загородження. Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку, що свідчить лише про підготовку до наступу”, додав він.

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