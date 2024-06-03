Знущання над українськими полоненими: прокуратура відреагувала на відео з Харківського напрямку

Черговий факт знущання над українськими полоненими фіксують правоохоронці. Відповідне відео, оприлюднене окупантами, з’явилося у мережі 2 червня. Прокуратура вже відреагувала на нього і розпочала розслідування.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокуратура розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на харківському напрямку

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Під час моніторингу соціальних мереж, прокурори виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на харківському напрямку.

На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.

Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР.

Знущання над українськими полоненими: відео

У прокуратурі зазначають, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців зс рф.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Харківській області.

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