Ворог завдав 4 ударів ракетами по Харкову і Харківському району в ніч на 25 травня. У місті зруйновано навчальний заклад, побито супермаркет і автівки.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Харківську ОВА, міського голову Харкова і Харківську обласну прокуратуру.

Нічні удари ракетами по Харкову і Харківському району

У ніч проти 25 травня російські військові завдали серії ударів по Харкову, унаслідок чого в місті частково зруйновано майстерню місцевого ліцею.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та Харківська обласна прокуратура.

За його словами, удару завдали ракетою С-300 по Слобідському району Харкова. Крім майстерні, пошкоджень зазнала основна будівля ліцею, 31 автомобіль та супермаркет поблизу. Крім того, у кількох багатоповерхівках вибиті шибки.

Близько першої години ночі в місті лунали вибухи, повідомляв керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Згодом у Харкові вибухи лунали знову. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосовування балістичного озброєння в області.

За даними прокуратури, 25 травня близько 1:00 зс рф завдали 4 ракетні удари по Харкову та Харківському району.

За попередньою інформацією російська армія вдарила балістичними ракетами типу “С-300”.

У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку.

У Харківському районі 2 влучання на відкритій місцевості. Травмованих немає.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

У прокуратурі показали відео наслідків ударів по Харкову.

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